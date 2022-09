Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO: juegan por el derbi de la LaLiga

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán por la sexta jornada de LaLiga. (Internet)

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán por el derby madrileño este domingo 18 de setiembre a las 14:00 horas (de Perú) en el Estadio Cívitas Metropolitano por la sexta jornada de LaLiga Santander. Ambas escuadras llegan al encuentro con sus respectivos triunfos en la fecha anterior.

El cuadro ‘merengue’ ha logrado ganar todos sus partidos oficiales en lo que va de la temporada y ante su clásico rival buscará conseguir su sexto triunfo consecutivo en el campeonato español y así posicionarse en la punta de la tabla de posiciones que, por el momento, comparte con el Barcelona.

Los pupilos de Carlo Ancelotti tendrán una gran baja, ya que Karin Benzema se perderá este duelo por una lesión muscular y estará alejado de las canchas hasta el 2 de octubre. Por lo tanto, la cuota goleadora está recayendo en jóvenes futbolistas como Federico Valverde, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

Por parte del ‘colchoneros’, su comienzo en esta temporada no ha sido una de las mejores ya que se ubican en el séptimo lugar en LaLiga. En su último encuentro pudieron vencer por 4-1 al Celta de Vigo, pero cayeron derrotados por 2-0 ante el Bayern Leverkusen por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Diego Simeone tiene una buena noticia debido a la vuelta de Jan Oblak. El guardameta esloveno estará en el once titular luego de haberse perdido los dos últimos partidos del ‘atleti’. El portero se perdió estos encuentros debido a una contusión severa en el muslo izquierdo sufrida hace dos semanas contra la Real Sociedad en el Reale Arena.

El último clásico madrileño fue victoria por 1-0 del Atlético de Madrid. (Internet)

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Molina, Witsel, Felipe, Reinildo, Saúl; Correa o Llorente, Kondogbia, Koke; Joao Félix y Morata o Cunha.

Horarios del Real Madrid vs Atlético de Madrid

- Perú / 14:00 horas

- Colombia / 14:00 horas

- Ecuador / 14:00 horas

- México / 14:00 horas

- Argentina / 16:00 horas

- Uruguay / 16:00 horas

- Chile / 15:00 horas

- Venezuela / 15:00 horas

- España / 20:00 horas

- Estados Unidos (Los Ángeles) / 12:00 horas

- Estados Unidos (Nueva York) / 15:00 horas

- Japón (Tokio) / 04:00 horas (19/09)

Canales del Real Madrid vs Atlético de Madrid

- Argentina / Star+, ESPN Argentina

- Bolivia / Star+, ESPN2

- Brasil / GUIGO, ESPN, Star+, NOW NET e Claro

- Canadá / TSN App, TSN.ca

- Chile / ESPN2 Chile, Star+

- Colombia / Star+, ESPN2

- Costa Rica / Sky HD

- Cuba / ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

- Ecuador / ESPN2, Star+

- Francia / Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania / DAZN1, DAZN

- Italia / DAZN

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá / Sky HD

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay / Star+, ESPN2

- Perú / Star+, ESPN2

- Puerto Rico / ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

- España / DAZN, Movistar LaLiga

- Estados Unidos / ESPN+

- Uruguay / ESPN2, Star+

- Venezuela / ESPN2, Star+

SEGUIR LEYENDO