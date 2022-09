PSG vs Maccabi Haifa: juegan por el Grupo H de la Champions League

PSG y Maccabi Haifa se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo H de la Champions League. (Internet)

PSG enfrentará al Maccabi Haifa este miércoles 14 de setiembre a las 14:00 horas (de Perú) por la segunda jornada del Grupo H de la Champions League. El cuadro parisino tendrá que viajar hasta el Estadio Sammy Ofer de Israel para luchar por su segunda victoria consecutiva en el campeonato de clubes más importante del fútbol mundial.

Los dirigidos por Christophe Galtier tuvieron un importante debut en este torneo al vencer a la Juventus por un marcador de 2-1 en el propio Parc des Princes. Los del Paris Saint-Germain lograron quedarse con los tres puntos con un doblete de Kylian Mbappé (5′ y 22′), mientras que el tanto del descuento para los italianos lo anotó Weston McKennie (53′).

La escuadra israelí volvió a la competencia tras más de 10 años de ausencia y no lo hizo de la mejor manera. Los pupilos de Barak Bakhar perdieron por 2-0 ante el Benfica en la primera fecha de la fase de grupos. Los portugueses hicieron respetar su localía y lograron la victoria con goles de Rafa Silva (49′) y Alejandro Grimaldo (54′).

El equipo francés se ubica en la segunda posición del Grupo H con 3 puntos y con menos diferencia de goles que los lusos, mientras que los locales están en el último lugar con 0 unidades con más goles en contra que la escuadra italiana.

Con doblete de Kylian Mbappé, el cuadro 'parisino' derrotó 2-1 a los italianos por el torneo de la UEFA. (Video: ESPN).

Bajas en el PSG

El PSG tiene una baja muy importante. El defensa central, Presnel Kimpembe, no podrá jugar durante seis semanas debido a una grave lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. El club francés anunció esta lesión del defensor mediante sus redes sociales oficiales previo al encuentro contra el Maccabi Haiffa.

Esta baja cambia los planes para el estratega Christophe Galtier. El DT ha venido jugando sus encuentros con un nuevo esquema, donde posiciona a su defensa con tres centrales y dos carrileros, pero que no tiene suplentes experimentados para los primeros. En el mercado de pases, el PSG intentó fichar al central eslovaco del Inter de Milán, Milan Skriniar, pero no puedo cerrar las negociaciones.

El PSG anunció en sus redes sociales la lesión de Kimpembe. (PSG)

PSG vs Maccabi Haiffa y sus posibles alineaciones

Maccabi Haiffa: Josh Cohen; Pierre Cornud, Sean Goldberg, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Daniel Sundgren; Tjaronn Chery, Mohammad Abu Fani, Neta Lavi; Dean David y Frantzdy Pierrot.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Nordi Mukiele; Achraf Hakimi, Vitinha, Marco Verrati, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Horarios de PSG vs. Maccabi Haiffa

- Perú / 14:00 horas.

- México / 14:00 horas.

- Colombia / 14:00 horas.

- Ecuador / 14:00 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 15:00 horas.

- Venezuela / 15:00 horas.

- Bolivia / 15:00 horas.

- Chile / 16:00 horas.

- Paraguay / 15:00 horas.

- Argentina / 16:00 horas.

- Uruguay / 16:00 horas.

- Brasil / 16:00 horas.

- España / 21:00 horas.

Canales para ver PSG vs. Maccabi Haiffa

Los canales que transmiten EN VIVO el partido del PSG vs. Maccabi Haifa son: ESPN, Fox Sports, STAR Plus, TNT Sports y VIX Plus. A continuación, te presentamos la distribución según cada país:

- Perú: ESPN y Star+

- Argentina: ESPN y Star+

- Brasil: TNT Sports y HBO Max

- Bolivia: ESPN y Star+

- Chile: ESPN y Star+

- Colombia: ESPN y Star+

- España: Movistar+ y M+ Liga de Campeones 6

- Ecuador: ESPN y Star+

- Estados Unidos: VIX+ y Paramount+

- México: TNT Sports y HBO Max

- Paraguay: ESPN y Star+

- Uruguay: ESPN y Star+

- Venezuela: ESPN y Star+

