APRA sería inscrito oficialmente en el JNE en enero del 2023: “La realidad ha hecho que la gente extrañe al partido”

Simpatizantes apristas. (Andina)

El Partido Aprista Peruano (APRA) no ha muerto y es muy probable que vuelva a estar inscrito de forma oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en enero del 2023, luego de ser desafiliado por no cumplir con los requisitos de ley para mantener su vigencia tras las Elecciones Generales 2021. Así lo confirmó Ricardo Yturbe, uno de sus voceros, a Infobae.

“El proceso de inscripción puede durar hasta enero, porque el JNE tiene programado otros temas, como las elecciones (del 2 de octubre), y eso también interrumpe. Uno hace el proceso que ellos imponen, pero por temas burocráticos, es muy engorroso todo. El burocratismo predomina sobre el derecho a la participación”, manifestó.

Como se recuerda, el año pasado, la Comisión Política del partido, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, retiró la candidatura presidencial de Nidia Vílchez debido a que el JNE declaró infundadas las apelaciones para inscribir sus listas de candidatos al Congreso en siete regiones.

“Ahora nos encontramos en un proceso de calificación previa. Se han presentado 50 mil fichas de inscripción, de las 25 mil que pedían como mínimo. El Jurado Nacional de Elecciones está revisando que todo esté bien presentado. Una vez confirmado, el partido queda formalmente inscrito”, explicó.

JNE.

De la mano de Mulder y Del Castillo

Sobre un posible recambio generacional que vaya de la mano con este nuevo renacer de la mencionada organización política constituida en 1924, Yturbe declaró que habrá “un maridaje” entre experiencia y nuevos elementos para lograr “una renovación responsable”.

“Mauricio Mulder te da 250 mil votos para el Congreso, Jorge del Castillo saca otros 60 mil. Yo no sé quién puede prescindir de esos cuadros. Ellos son los siempre mencionados, son los siempre invitados por la prensa”, indicó.

“Obviamente hay muchos cuadros nuevos que puede dar el APRA, de gente que ha quemado etapas desde abajo, pero no vamos a prescindir de Mauricio, Jorge, Nidia (Vílchez), Meche (Mercedes Aráoz), Lucho Alva. Todos ellos son compañeros que tienen experiencia y fuerza. Yo me pregunto si la izquierda de Verónika Mendoza prescindiría de Javier Diez Canseco, yo creo que no. Le han sacado el jugo hasta la última gota y me parece bien, muy bien”, continuó.

Mauricio Mulder, militante aprista.

En cuanto a un eventual intereses de Federico Danton García, hijo del expresidente Alan García, de sumarse a las filas del Partido Aprista Peruano con miras a postular a un cargo público, el vocero se mostró de acuerdo con la idea, pero dejó en claro que todo dependerá del joven de 17 años. “Primero hay que dejarlo estudiar una carrera”, alegó.

“La realidad de la política nacional ha conllevado que la gente extrañe al APRA. Existe esa buena onda con Federico, es un cuadro sumamente joven que en futuro podrá servirle al partido. Pero hay que dejar que cumpla sus etapas. Todo cuadro joven, ciudadano, que quiera servir a la patria, mediante el partido, va a ser bienvenido siempre”, continuó.

Autocrítica

Ante el inminente retorno del APRA al escenario electoral, Ricardo Yturbe realizó una autocrítica y expresó que existe un propósito de enmienda desde las bases. Por el momento, se encuentran realizando un trabajo introspectivo, “de reafirmación programática e ideológica, un trabajo de restructuración de bases”. “Un balance de lo que ha sucedido. En un partido democrático hay más derrotas que victorias”, señaló.

“El partido tiene una tarea pendiente, debe re-redactar su discurso para con la población, sin perder su esencia de ser un partido social demócrata, un partido que ha vencido a nivel histórico a todas las ideologías tratadas de imponer en el Perú, venció al comunismo en su momento, venció a la derecha en su momento”, dijo.

En esa línea, consideró que el partido debe trabajar el tema comunicativo para llegar a los más jóvenes. El partido debe reflexionar de manera muy sesuda, no es posible que nosotros sigamos con una forma comunicacional ya un poco desfasada. El APRA tiene que adecuarse a un lenguaje de redes sociales”, aseveró.

