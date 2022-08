Miguel Vargas reveló uno de sus sueños: jugar en la Universidad Católica de Chile

El actual portero de Cienciano fue formado en las divisiones menores de la U. Católica de Chile.

Miguel Vargas viene desarrollándose como arquero titular de Cienciano. Fue fichado para la presente campaña 2022 y ha demostrado estar lo suficientemente preparado para el puesto. Con excelentes números en la escuadra cusqueña, el chileno-peruano no dudo en admitir que tiene un sueño pendiente a cumplir y es el de volver a vestir los colores de la Universidad Católica de Chile de la primera división del país sureño.

“Volvería, totalmente. Uno es formado en el club, le tengo mucho cariño. Soy hincha y sigo pendiente de Católica hasta el día de hoy, veo todos sus partidos. Sin duda que me hubiese gustado jugar más. Obviamente que si se diera la posibilidad, me gustaría tomarla. Es uno de mis sueños”, confesó el guardameta en entrevista con el diario AS.

Vargas cuenta con un amplio historial deportivo en Chile. No obstante, lo que más resalta en su trayectoria es su formación en las canteras de la U. Católica. El popular Manotas inició en el equipo U19 de los Cruzados. De manera progresiva, de acuerdo a su desempeño debajo de los tres palos, logró ascender al primer equipo con el que debutó en el fútbol profesional y de primera categoría. Sin embargo, solo pudo concretar un partido con la camiseta de la Franja.

El memorable duelo, para el portero de 26 años, se llevó a cabo en el 2016 y fue válido para la Copa Chile. En este certamen que reúnes a todas las divisiones del fútbol local, Universidad cayó por 2-0, sentenciando una actuación poco favorable para el chileno-peruano. No obstante, ha ganado dos campeonatos de Chile, sin haber jugado más que un partido y haber sido condicionado en el puesto de suplente. Por esa razón, Miguel anhela volver para demostrar sus habilidades con la institución deportiva que le reforzó sus habilidades iniciales en el arco.

De la misma manera, Miguel Vargas resaltó su presente con los Imperiables, escuadra ubicada en los primeros lugares del torneo Clausura de la Liga 1 2022. “Ahora estoy disfrutando la posibilidad que me dio Cienciano para poder mostrarme”, afirmó Manotas. “Estoy muy contento en Perú, ha sido una experiencia gratificante para mí y mi familia. Estamos en una ciudad muy linda (Cusco) y adaptarse ha sido fácil. Cienciano es un club grande, un equipo que siempre está a la altura, que hace las cosas bien, donde la cancha casi siempre está llena”, concluyó el portero de San Bernardo.

Después de su paso por distintos club chilenos como lo son la Católica, Santa Cruz, Cobresal y La Calera, el guardameta nacido en 1996 cumple con una campaña impecable con el Papá de Cusco. Desde que fue fichado a inicios del presente año 2022, ha disputado 27 partidos como titular indiscutible. En diez oportunidades, ha dejado el arco en cero y precisamente en el torneo Clausura ha aportado para la serie de partidos invictos. El cuadro Rojo se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades en siete duelos. Desde la primera jornada, hasta la sexta, mantuvieron sus marcadores libres de derrotas con cuatro triunfos y dos empates a su favor.

Partidos de Cienciano en el torneo Clausura

Cienciano vs Atlético Grau: sábado 20 de agosto a las 15:30

Alianza Atlético vs Cienciano: domingo 28 de agosto a las 11:00

Cienciano vs Mannucci: sábado 3 de setiembre a las 15:30

