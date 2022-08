Terremoto de 7.9 en Pisco: A 15 años de uno de los desastres más devastadores que dejó más de 500 muertos y varias ciudades en medio de la destrucción y el caos

Terremoto en Pisco dejó más de 500 personas muertes.

Era el 15 de agosto del 2007, el reloj anotaba las 18:40 horas, en la ciudad de Pisco (Ica), cuando de pronto la tranquilidad de toda una localidad empezó a remecerse ante uno de los movimientos telúricos más devastadores de la historia del Perú. Un terremoto de 7.9 de magnitud que no solo dejó centenares de fallecidos, sino el dolor de todo un pueblo que poco a poco estaba saliendo adelante gracias al turismo en la zona.

595 muertos, 2,291 heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431 000 personas resultaron afectadas, principalmente en el departamento de Ica, fue el saldo que las autoridades emitieron de manera oficial. Sin embargo, con los años y lejos de levantarse de los escombros, muchos no lograron reponerse, a tal extremo que se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad sureña.

Ese día también se vio afectada la carretera Panamericana Sur, impidiendo el acceso a las ciudades colindantes que también habían sufrido daños como lo fue: Cañete, Pisco, Ica y Chincha. Además, los principales servicios básicos colapsaron, no había agua potable, luz, internet, ni fluido telefónico.

Más de 500 personas murieron en el terremoto de Pisco en el 2007. Foto: EFE

En Lima también se sintió el gran movimiento telúrico que afectó el sur de la capital, en varios distritos se fue el fluido eléctrico y era imposible acceder a llamadas telefónicas porque las principales redes cayeron totalmente.

Como efecto del devastador sismo se produjo un maremoto que inundó algunos poblados y balnearios costeros, además de daños considerables en la infraestructura de miles de viviendas, edificios, colegios, escuelas, etc.

Miles de personas damnificadas tras el terremoto de 7.9 de magnitud en la ciudad de Pisco. Foto: EFE)

“Yo solo corrí por mi vida”

A 15 años de este devastador terremoto, para muchas personas quedará no solo en sus pupilas, sino también en el corazón y mente cada uno de estos momentos que se vivieron en la ciudad de Pisco.

Carlos Román, poblador de esta ciudad, compartió con Infobae Perú, aquel recuerdo imborrable para él, ya que como comenta, es un sobreviviente de la fuerza de la naturaleza y que después de este hecho su vida nunca volvió a ser la misma.

Miles de viviendas colapsaron en el terremoto de Pisco en el 2007. Foto: EFE

“Yo siempre he trabajado haciendo taxi a turistas que llegaban a Paracas para conocer las playas, el museo, pero ese día por cosas de la vida, solo me salió una carrera y plan de 5 de la parte ya estaba en la ciudad. De pronto empezó a moverse el suelo y los primeros segundos no hice caso, pero conforme pasó el tiempo el movimiento empezó a ser más fuerte. En ese momento yo dejé mi carro y solo corrí hacia mi casa que estaba a casi tres cuadras. Fue la primera vez en mi vida que vi cómo se abría la tierra y se volvió a cerrar. Fue la primera vez en mi vida que realmente sentí miedo”, expresó.

“No se veía nada, los cables de luz se cayeron, yo solo escuchaba llantos, gritos, ese día usaba una camisa celeste, cuando llegué a mi casa mi esposa estaba afuera con mi hijo llorando y yo al verlos solo respiré y al bajar la mirada vi cómo mi camisa estaba completamente rota, desgarrada. Era lo que la gente empezó a jalonearme para pedir ayuda, pero solo corrí por mi vida y por ver con bien a mi familia”, agregó.

Centenares de personas murieron durante el terremoto de Pisco en el 2007. Foto: EFE)

“Hasta el momento, muchas personas siguen desaparecidas, nunca lograron encontrar sus cuerpos, lo único que yo puedo decir es que la tierra se los tragó, no encuentro otra explicación. Desde aquel entonces, vivo con miedo, lo que nos quedamos vivos, estamos llenos de temores y el dolor tan grande de haber perdido amigos, vecinos y conocidos”, finalizó don Carlos.

Hoteles, restaurantes, iglesias, colapsaron totalmente ante el terremoto del 2007 en la ciudad de Pisco. Foto: EFE

15 años después...

Después de este lamentable suceso en que muchos peruanos se unieron a cadenas solidarias para apoyar a los damnificados, muchos de ellos no han logrado salir adelante tras este terremoto. Hace unos días, se conoció que un grupo de damnificados ocuparon un predio cerca a la playa, tras perder sus viviendas en el centro de la ciudad. Ahora, los dueños del terreno los están desalojando. Durante la intervención, muchos aseguraron que las autoridades los abandonaron tras perderlo todo

Las víctimas están solicitando al ministro de Vivienda y al presidente Pedro Castillo que evalúen su caso y recibir apoyo de su parte a fin de que los puedan ayudar para conseguir un lugar para vivir.

Así como el caso de esta familia, muchas siguen esperando las “promesas” que una vez les hicieron por parte del gobierno, ya que no todos lograron acceder a los créditos, a las reposiciones de viviendas y otros beneficios que en su momento los gobiernos brindaron.

Viviendas destruidas, niños en las calles, fue el saldo que dejó el terremoto en la ciudad de Pisco. (Foto: EFE)

Simulacro Multipeligro para este 15 de agosto

Según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM, este lunes 15 de agosto a las 15:00 horas se desarrollará el Simulacro Nacional Multipeligro 2022, el segundo del año.

Bajo el lema “Organizados estamos más preparados”, este simulacro continuará impulsando la preparación de las familias y promoverá la preparación comunitaria.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invocó a la población a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro 2022, que organiza el INDECI, este lunes 15 de agosto a las 15:00 horas, fecha en que se conmemoran los 15 años del sismo de 7.9 de magnitud en Pisco, Ica.

La carretera de la Panamericana Sur sufrió daños irreversibles tras el terremoto en la ciudad de Pisco. (Foto: EFE)

La actividad busca fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante el impacto de distintos peligros de origen natural o generados por acción humana.

El simulacro contempla los siguientes momentos y recomendaciones en caso de sismo:

Momento 1: Mantenerse atento/a al sonido de bocinas, campanas o silbatos que avisan del inicio del simulacro y representan la ocurrencia del sismo.

Personas tuvieron que ser veladas en la plaza de armas de Pisco ante la cantidad de cuerpos. Foto: EFE)

Momento 2: Durante los dos primeros minutos, ubicarse en la zona segura interna. Practicar agacharse, cubrirse y/o sujetarse para prepararse ante sismos muy fuertes que impidan estar de pie.

Momento 3: Evacuar con mascarilla por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa respetando la distancia social. Siga las indicaciones de autoridades o voluntarios hasta el fin del Simulacro Nacional Multipeligro 2022.

