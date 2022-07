Más de 30 startups internacionales iniciarán operaciones en el Perú

Las startups que llegarán al Perú provienen de los sectores de software; logística y transporte; e-commerce; fintech; agritech; biotech; edtech; construcción y vivienda; salud y bienestar; civictech; e información y comunicaciones.

Un total de 32 startups internacionales de diversos rubros iniciarán sus operaciones en el Perú, luego de ser seleccionadas en el concurso de atracción de emprendimientos extranjeros: Startup Perú PLUG 2G, convocado por el programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (Produce).

“Se trata de emprendimientos dinámicos de alto impacto y que, al iniciar operaciones en el país, generarán nuevos empleos y ventas y que permitan sofisticar y/o diversificar la matriz económica”, indicó Produce.

Las startups seleccionadas provienen de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, México y Panamá ; y pertenecen a los sectores de software; logística y transporte; e-commerce; fintech; agritech; biotech; edtech; construcción y vivienda; salud y bienestar; civictech; e información y comunicaciones.

El objetivo de Startup Perú PLUG 2G es atraer la instalación de startups extranjeras en etapa de escalamiento que reconocen al Perú como un mercado atractivo y/o un hub de operaciones en Latinoamérica.

Se espera que al finalizar la ejecución de sus proyectos estos emprendimientos hayan logrado formalizarse en el país, contratando capital humano especializado y generando ventas y/o exportaciones desde Perú y/o levantamiento de capital . Igualmente, se espera que generen la transferencia de conocimientos y fortalecimiento del ecosistema emprendedor innovador nacional.

BENEFICIOS

Las startups seleccionadas recibirán un cofinanciamiento no reembolsable de hasta US$ 38,000 para sus proyectos en Perú, además de un programa de inmersión y acompañamiento legal y comercial para su establecimiento en el país que estará a cargo de las incubadoras o aceleradoras de negocios de la red de ProInnóvate, tales como Emprende UP, Endeavor Perú, HUB UDEP, Nexum PUCP, USIL Ventures y UTEC Ventures.

Esta iniciativa que busca atraer y cofinanciar la instalación de emprendedores dinámicos y de alto impacto que puedan generar empleo y ventas y permitan sofisticar y diversificar la matriz económica del país.

El tiempo esperado de ejecución de los proyectos es de hasta 12 meses y el líder deberá permanecer al menos 12 semanas en el Perú. El financiamiento del proyecto estará compuesto por el aporte de ProInnóvate (70%) y el aporte del equipo emprendedor (30%).

En la primera convocatoria de Startup Perú PLUG, fueron seleccionadas seis startups: SimpliRoute (Chile), Webdox (Chile), AQMarket (Chile), Charly Spa (Chile), LAS (Ecuador) y Akiba (México).

EL COMERCIO ELECTRÓNICO SIGUE SIENDO EL SECTOR CON MAYOR LIDERAZGO DE LAS EMPRENDEDORAS PERUANAS

Hace tres años, de un 100% de emprendedoras o de fundadores de startups , el 80% eran hombres y el 20% mujeres. Ahora un 40% son mujeres y un 60% son hombres , pero, aún, los hombres lideran más emprendimientos tecnológicos, señaló Renzo Reyes, director de StartUPC, aceleradora de negocios de la UPC.

“Nuestro ecosistema aún tiene mucho por avanzar; aunque, esto va cambiando, ya que hay más mujeres que se están atreviendo a liderar por el ejemplo de otras que ya tienen startups exitosos. Están Manzana Verde, liderada por Larissa Arias; Fitco de Andrea Baba, Sicurezza de Ileana Tapia; y Emptor con Oriana Fuentes. Todas lideradas por emprendedoras peruanas y que vienen teniendo mucho éxito a nivel nacional e internacional”, indicó Reyes.

El sector donde las mujeres están teniendo mayor participación actualmente es en el e-commerce. “Muchos de estos emprendimientos son plataformas multicanal, marketplaces de comidas saludables o utilizan Saas (Software as a service), son esos los sectores de los emprendimientos donde están teniendo éxito las mujeres. Esto también llega como consecuencia del impacto de la pandemia y la innovación de todo tipo de negocios a nivel digital”.

Mujeres cada vez lideran más startups en el Perú.

“Es importante darles el reconocimiento y visibilidad a los emprendimientos liderados por mujeres. Hace falta rescatar estas historias de éxito y fomentar el liderazgo femenino desde el colegio. Es fundamental una revolución educativa, para que cuando las mujeres lleguen a la universidad no tengan que cuestionar su liderazgo, sino que sepan que están listas para liderar ante cualquier reto”, precisó Renzo Reyes.

El ejecutivo indicó que se debe reconocer que nuestro ecosistema aún sigue siendo un espacio tradicional con posiciones estratégicas aún manejadas por hombres. Por otro lado, se debe resaltar el movimiento de mujeres que hay en tecnología, lo que brinda una oportunidad para que más de ellas se pueden atrever a emprender, sin que su capacidad de liderazgo se ponga en tela de juicio. “Hay voluntad de cambio y actitudes para un futuro mejor en el ecosistema emprendedor”, puntualizó.

