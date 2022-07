Sigrid Bazán pidió explicaciones a la ATU por alza de pasajes del Metropolitano

Esta semana, el Consorcio Coordinador del Metropolitano informó a la ciudadanía el incremento de la tarifa regular y tarifas diferenciadas del servicio de transporte público. Al respecto, la congresista Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, indicó mediante Twitter que ha oficiado a la ATU con el objetivo de conocer el porqué se han incrementado las tarifas de viajes y si se han establecido medidas para apoyar a los usuarios.

Esta mañana, ante el malestar de diversas personas por el alza de tarifas del Metropolitano, Bazán decidió dirigirse a la ATU para solicitar más información sobre este cambio en el precio del servicio.

“Frente al malestar causado a la ciudadanía por el alza en el pasaje del Metropolitano, pese a que este usa GNV y no gasolina, he oficiado a la ATU a fin de conocer las razones que han motivado dicho incremento y si se han previsto medidas para ayudar a los usuarios”, escribió en redes sociales.

En el documento, la izquierdista mostró su “preocupación” ante este cambio en el transporte público que afecta la economía de los usuarios que a diario se movilizan en estos vehículos. Además, precisó que la modificación de las tarifas se han implementado en una “coyuntura muy complicada” por el problema alimentario que enfrenta el país.

Sigrid Bazán pide explicaciones a la ATU por incremento de tarifas del servicio de transportes del Metropolitano. (Foto: Twitter / Sigrid Bazán)

La politóloga solicitó a la ATU “conocer las razones que ha tenido para el alza de los pasajes y si se ha previsto otro tipo de medida que ayude al usuario”. La legisladora especificó que desea recibir un informe de parte de la entidad que detalle lo pedido.

ALCALDE DE LIMA AFIRMÓ QUE EL ALZA DE TARIFAS OCASIONA PREOCUPACIÓN

Miguel Romero se refirió a la modificación de tarifas del Metropolitano y afirmó que esta situación resulta sumamente preocupante para la población, la cual ha rechazado este reajuste de precios del servicio. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad recae en la ATU.

“Todo tema, digamos de alza de economía, tiene que generarnos una preocupación. Para ello, como siempre hemos comentado hay las instituciones adecuadas y en este caso es la ATU. Nosotros como municipio de Lima indudablemente coordinaremos en su oportunidad con ellos, pero ellos deben estar viendo cómo ver este tema del aumento”, declaró para Canal N.

¿CUÁLES SERÁN LAS NUEVAS TARIFAS PARA LOS USUARIOS?

La nueva estructura tarifaría no afectará a la Tarifa Alimentador ni la Tarifa Preferencial para Universitarios y Escolares. De esta manera, estos precios no cambiarán hasta diciembre de 2022 y se mantendrán en S/ 1.25 para la Troncal e Integrada y en S/ 0.50 en el Alimentador.

La Tarifa de las Rutas Alimentadoras Cortas seguirá siendo de S/ 1.00 hasta el 31 de diciembre de este año, durante el retorno a la presencialidad de clases en agosto.

“Las tarifas integradas para escolares y universitarios se mantienen: S/1.25 en la ruta troncal y S/0.50 en los servicios alimentadores”, informó la ATU a través de su cuenta de Twitter.

USUARIOS RECHAZAN INCREMENTO DE TARIFAS

Una transmisión de Latina Noticias recogió la opinión de los ciudadanos que utilizan el Metropolitano como medio de transporte, quienes rechazaron el alza de las tarifas del servicio de transporte. En la estación Naranjal, el reajuste sorprendió a muchos usuarios, quienes no tenían conocimiento del incremento de los precios. Incluso, algunas personas no tenían saldo suficiente en las tarjetas del Metropolitano para cubrir con sus pasajes del día y se vieron en la obligación de hacer recargas para completar la tarifa.

“Solo nos comunicaron desde ayer con un panel nomás. No me parece. Nosotros vamos parados y apretados, las colas son inmensas. Me parece muy injusto”, opinó un pasajero.

