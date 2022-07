Congresista Isabel Cortez sorprende al interactuar con freestyler español Force

La congresista peruana Isabel Cortez y el freestyler español Force.

La parlamentaria de Cambio Democrático, Isabel Cortez, dio que hablar esta semana, pero no por su labor congresal, sino por asidua participación en la red social Twitter. En esta ocasión, la popular “Chabelita” se enfrascó en un debate virtual con el freestyler español Manel Aka Force.

La congresista tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir sus propuestas a través de tuits o a intercambiar ideas con sus adversarios políticos, sin embargo, lo curioso es que le respondió una publicación al artista, quien se quejaba de que YouTube le haya cerrado su cuenta con más de un millón de suscriptores, además de vetarlo de por vida de la popular plataforma.

Según lo narrado por el también creador de contenido, el comienzo del fin de su cuenta se dio debido a que esta fue hackeada desde Rusia por un usuario que borró todos sus vídeos y realizó transmisiones en directo para hablar de la criptomoneda bitcoin. Tras esto, Manel Aka Force logró recuperar su cuenta, pero sufrió lo hecho por el hacker.

YouTube le borró la cuenta ya que el usuario ruso infringió en el directo que realizó una de sus normas. Poco importaron las pruebas del hackeo que envió para explicar que no se trataba de él.

Force optó por crearse una nueva cuenta, no obstante, YouTube, al considerar que se trababa de la misma persona ya había vetado anteriormente, volvió a censurarlo. Esto generó gran pánico en el español, debido a que su trabajo está relacionado a la creación de contenido, y tenía a la plataforma como su máxima ventana de exposición.

Fue entonces que entró Isabel Cortez a escena. La congresista opinó sobre lo ocurrido al responderle un vídeo del freestyler: “En esa fecha debiste denunciar este hech o”. “Chabelita” se refería a que debió reportar a tiempo el primer hackeo sufrido y el cual desencadenó todo el problema.

El post de ‘Chabelita’ generó que muchos usuarios se sorprendan y reaccionen con bromas. Incluso, el propio Manel Aka Force le dijo: “A mí me están grabando”, argumentando a que podría estar ante una cámara escondida debido a lo insólito que una legisladora peruana le haya comentado su post con tanta naturalidad.

Twitter

RESPUESTA DE CORTEZ

Esta interacción le pareció curiosa al periodista Martin Hidalgo, quien publicó en su cuenta de Twitter que era “lo más random que vi en este Congreso”. A lo que “Chabelita le comentó: “Martín, buenos días, te cuento que me gusta el freestyle y el hip hop, me lo enseñaron mis compitas y lo comencé a seguir, ¿creo que no hay nada de malo en eso no? Más bien, sería bueno que pudieras ayudarnos a visibilizar el trabajo que hacemos como la defensa del DS 001 ayer”.

“O las exigencias para que agenden los dictámenes encarpetados por la mesa directiva como el del refrigerio para que sea parte de la jornada laboral de 8 horas o el último que aprobamos para que no se pueda tercerizar en los servicios públicos esenciales. Sería muy valioso”, culminó.