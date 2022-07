Denunció ser víctima de ciberdelincuentes que sacaron préstamo de 14 mil soles pese a que su tarjeta estaba bloqueada

Mujer denunció que sacaron un préstamo de S/ 14.000. Video: ATV

La delincuencia y sus distintas modalidades sigue arremetiendo contra la ciudadanía que, incluso, puede presentarse sin que uno se dé cuenta y arrase con todo lo que tenga a su paso.

Desde la región de Junín, la docente Sarela Tupiño denunció ser víctima de ciberdelincuentes que efectuaron un préstamo de 14 mil soles pese a que la tarjeta de la titular había sido bloqueada a consecuencia de haber digitado mal su contraseña de su cuenta de una entidad bancaria.

“El día 2 de abril yo me acerco a una agente para poder hacer un retiro de una tarjeta que yo tenía de depósito de AFP, ahí tenía un saldo de 500 soles, como había pasado buen tiempo me había olvidado la clave. Hice 3 veces el ingreso y automáticamente se bloqueó la tarjeta porque no concordaba la contraseña y a los pocos minutos me llaman de un teléfono, me llama el banco indicándome que habían bloqueado la tarjeta por medidas de seguridad”, detalló la afectada de este hecho.

Según iba explicando la víctima, su tarjeta fue inhabilitada el pasado mes de abril y no sería hasta el último junio que se percataría de la deuda que estaba acarreando.

“En el mes de junio yo me acerco a hacer un trámite y es ahí donde la señorita me informa que tenía dos letras atrasadas de lo que yo había sacado un supuesto préstamo, pero yo le dije que no había sacado un préstamo. Me contestó que el día 3 de abril me habían depositado el supuesto préstamo y yo le digo que no porque no podía haber recibido un préstamo si tenía la tarjeta bloqueada, recién la reactivan el 5 de abril. Entonces, hice los reclamos y el banco me replicó con un documento que yo había hecho esa transacción, que había hecho recargas en el celular, transferencias al banco y 3 pagos al Safety Pay”, manifestó.

En esa misma línea, la agraviada señaló a la entidad bancaria como responsable de esta estafa de la que se había convertido víctima, ya que cuando se han efectuado dichos movimientos su tarjeta estaba inhabilitada.

“La verdad es que yo me niego a pagar ese préstamo definitivamente porque no está dentro de mi presupuesto pagar un préstamo que no he realizado; un préstamo que no sabemos a qué manos ha caído. El banco debe investigar dónde está ese dinero y adónde ha sido enviado”, sostuvo, muy mortificada, pues ahora tendría que pagar un promedio de 26 mil soles por el total del préstamo con intereses.

Por lo pronto, la afectada expresó abiertamente que espera la reacción de esta entidad bancaria y que no la perjudiquen responsabilizándola de un préstamo que no ha hecho, incluso teniendo el registro de la fecha del bloqueo de la tarjeta en la que se hicieron estos movimientos.

