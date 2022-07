Los mejores memes de Bad Bunny después de cantar ‘Mi bebito fiu fiu’ de Tito Silva

Bad Bunny cantó el coro de "Mi bebito fiu fiu" de Tito Silva. Fotos: Instagram

Bad Bunny estuvo transmitiendo “Un verano sin ti”, a través de un Instagram Live. Hubo muchos juegos e interpretaciones que alegraron a sus seguidores. En uno de esos momentos, el cantante boricua cantó una parte de ‘Mi bebito fiu fiu’, del productor Tito Silva con la voz de Tefi C. Allí se conectaron más de 450 mil personas para que el ‘Conejo malo’ cuente sobre sus futuros proyectos, y cómo creó su último disco.

El artista puertorriqueño se encuentra de vacaciones en su yate, junto a sus amigos, y al pedido de los fans para que la interprete, el artista comenzó a entonarla.

“Mi bebita fiu fiu, quiero ser de chocolate, una vaina así, sí, sí”, comenzó a cantarla. Luego le preguntó a sus seguidores si la habían escuchado, aunque la mayoría dijo que no, en las redes sociales de Perú se volvió tendencia.

Al enterarse lo que sucedió y cómo se convirtió en viral este tema en las redes sociales, Tito Silva se emocionó y se pronunció en su cuenta de Facebook oficial: “Estamos en plena gira de presentaciones en vivo y nos enteramos de esto”.

En efecto, el grupo de trabajo del cantante se encuentra en Trujillo con Tefi C, la vocalista de “Mi bebito fiu fiu”.

En su cuenta de Instagram, Silva puso el video de Bad Bunny interpretando el tema viral y mencionó que “por alguna razón que desconozco, el mundo necesitaba esta canción”.

El famoso cantante puertorriqueño cantó el coro de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema creado por el compositor peruano Tito Silva.

TEFI C, LA VOZ DE “MI BEBITO FIU FIU”

La voz de Tefi C se ha vuelto tendencia otra vez gracias a la viralización del video de Bad Bunny. Es la artista principal de los presuntos mensajes de Zully Pinchi al expresidente Martín Vizcarra y la protagonista del video musical, donde su personaje luce muy enamorada del exjefe de Estado.

La joven, quien acompaña de gira a Tito Silva, es marketera de profesión y la community manager de la página de Tito Silva Music, quien muchas veces convierte las frases de la política peruana en melodías.

Tefi C es marketera de profesión y encargada de las redes sociales de Tito Silva Music. (Foto: Captura Youtube)

La misma Tefi C contó que cuando Tito le pidió que la apoyara, ella contestó que no era ni cantante ni actriz; y que el productor “había hecho magia con el autotune”. “Cuando lanzamos el video, dije ‘tendrá sus vistas, pero no creo llegue a tanto’. Cuando empezó a explotar me pregunté: ‘qué hemos hecho’”, expuso al programa Arriba Mi Gente.

El mismo Martín Vizcarra felicitó la canción durante una de sus tantas trasmisiones que realiza en su cuenta oficial de Facebook: “Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población”.

La versión de “Mi bebito fiu fiu” también se encuentra en versión saya y hace unos días el expresidente anuncio que con N’samble lanzaran la versión salsa.

MEMES EN REDES SOCIALES

Debido al éxito rotundo que tuvo la interpretación de Bad Bunny, hubo varios memes y comentarios en las redes sociales que ponemos a continuación:

