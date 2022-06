Rescatan a niñas que fueron retenidas por su padre: sujeto intentó lanzarse del séptimo piso para evitar ser detenido

Las menores de edad fueron rescatadas en Piura, por la intervención policial. | VIDEO: ATV

El caso de las menores de edad sustraídas por su padre llegó a una conclusión. Este sábado se informó que Ximena Vidaurre, madre de las niñas de 3 y 4 años y quien denunció el hecho en Lima, logró reencontrarse con sus hijas en Piura. La Policía Nacional en un departamento en la ciudad llevó a cabo el operativo y lograron dar con el sujeto.

Katya Guerrero, abogada de Pedro José Labarthe Onrubia, el padre de las niñas, quien había sido acusado de llevárselas con engaños, manifestó que Vidaurre llegó al inmueble con los efectivos y se procedió a la entrega de las menores sin ningún hecho de violencia y que este sábado ambos adultos se reunirán a conciliar.

“La señora ha llegado al departamento y hemos estado conversando, pero no sé por qué llegó a llamar a la Policía. Estamos acá en la Divincri. Mañana se van a reunir para el tema de la conciliación”, dijo.

Sin embargo, el noticiero de ATV informó que el padre de las niñas intentó lanzarse del séptimo piso del lujoso departamento donde se estaba alojando.

Según se comunicó en otros medios que recibieron las imágenes del rescate, la vivienda donde estaban las menores estaba situada en un condominio de una zona exclusiva del distrito piurano de Castilla. La Policía llegó al lugar y montó un operativo, simulando un simulacro para evitar futuros traumas a las menores.

Ya en el interior, la Policía puso a buen recaudo a las infantes y ellas volvieron con su madre. Según informó América Noticias, José Labarthe Onrubia fue trasladado hasta la Dirincri de Piura junto a su abogada.

Como se recuerda, el último jueves, Vidaurre denunció que su expareja se llevó “con engaños” a sus dos menores hijas. Señaló que la desaparición de sus hijas se dio el martes 21 de junio y desde entonces las estaba buscando por sus propios medios. También dijo que temía que Pedro José Labarthe Onrubia las saque fuera del país.

“Se llevó a mis hijas Diane y Micaela a las 11:40 am del martes 21 de junio en dirección a Piura (12 horas de viaje). La denuncia se hizo a la 1:37 p.m. en la comisaría de Orrantia del Mar (San Isidro), pero ninguna garita policial detuvo el vehículo (donde iba José Onrubia) a pesar que en la denuncia se indicaba que tomaría esa ruta y a pesar de que no tenía ningún documento de identidad de mis menores hijas. Ni contaba con licencia de conducir o tarjeta de propiedad del auto”, denunció.

La mujer aseguró que su expareja no contaba con ningún documento que lo autorice a llevarse a las niñas, ya que ella era quien tenía la custodia. Además, aseguró que el hombre salió de Lima sin documentos ni brevete, por lo que no explicaba por qué la Policía no lo había detenido hasta ese momento.

“No tiene ningún documento de mis hijas, ha salido de Lima sin documentos, sin brevete, sin DNI. No tiene brevete porque se lo quitaron por manejar ebrio hace muchos años. (…) Las autoridades no han hecho nada, no han hecho ningún control existiendo una denuncia”, dijo en ese entonces.

Una vez se hizo pública la denuncia, Migraciones se pronunció sobre el caso y publicó un comunicado en Twitter. En este mensaje aseguraban que “ya se ha enviado la alerta informativa a nuestros Puestos de Control Migratorio o Fronterizos” sobre este caso y estaban tomando las medidas correspondientes para evitar una eventual fuga al extranjero.

El miércoles 22 de junio, se reportó que ambas niñas fueron ubicadas en una vivienda situada en una exclusiva zona de Piura. Sin embargo, la Policía y el Ministerio Público no la intervinieron porque aparente no había configuración de un delito.

