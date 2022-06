Hombre es degollado por su amigo durante celebración por el Día del Padre en Barrios Altos

Venezolano es asesinado tras recibir corte en el cuello por hombre llamado Bryan.

Un grupo de amigos decidieron reunirse para celebrarle a papá en su día. Sin embargo, jamás imaginaron que este festejo terminaría en sangre, llantos y una escena escalofriante que se plasmará en su mente por el resto de sus vidas.

Todo marchaba de lo más normal, conversaciones, cerveza helada, unos cuantos piqueos y bailes, sin presagiar que el domingo 13 de junio, el escenario iba a cambiar en cuestión de minutos en una conocida zona de Barrios Altos en Lima.

La víctima de nacionalidad venezolana identificada como Omar Suárez, de 35 años, había decidido celebrar este domingo en una fiesta junto con un amigo al que conoció hace unos días.

Luego de algunas conversaciones, comer algo y beber licor, deciden regresar a casa ubicada en la cuadra 12 de dicho distrito. Según referencias, Omar vivía en este lugar, ya que alquilaba un cuarto en donde compartía habitación con su hijo. Algunos vecinos, contaron que ambos habrían llegado hace 3 años al Perú.

Tanto Omar como este sujeto de nombre Bryan, decidieron ingresar a su habitación y seguir conversando mientras libando licor. En el ínterin de esta reunión se produce una pelea, entre palabras gruesas, gritos y amenazas, Bryan sacó un cuchillo y este le cortó el cuello a Omar.

Los vecinos alertados por los gritos salieron y encontraron esta escena macabra, de lo cual inmediatamente llamaron a la policía del sector para capturar a este sujeto que aún tenía en sus manos el cuchillo con el que había acabado la vida de Omar.

Asimismo, los vecinos aseguran que este sujeto intentó escapar subiéndose por las escaleras e incluso quiso tirarse de una ventana, pero como se encontraba en el sexto piso no logró su cometido.

Tras la rápida intervención de los agentes del orden de la comisaría de San Andrés, lograron capturar a Bryan para luego trasladarlo a la dependencia policial y responda por este crimen que deja en la orfandad a un hijo de 17 años.

El dueño de la vivienda en donde Omar alquilaba una habitación, contó para las cámaras de Latina que se dedicaba a trabajar como estibador en el mercado central y que era una persona muy responsable.

Sujeto perdió la vida tras ser degollado.

Luego de unos minutos de esta sangrienta pelea llegaron también los peritos de criminalística para revisar toda la escena del asesinato y levantar el cuerpo del desafortunado hombre.

Por su parte, la prima de la víctima, Nazaret Vázquez, brindó unas declaraciones para el noticiero en mención y no dudó en exigir justicia por la inesperada muerte de su primo.

“Es una pena todo lo que ha pasado, mi primo estaba celebrando su día. La verdad que esperamos que esto no quede impune. Nunca había visto este sujeto, no lo conozco, no puedo decir más por qué no conozco a esa persona, no sé quién es”, aseguró.

Asimismo, se supo que la familia está solicitando apoyo económico, ya que ellos son de bajos recursos y no cuentan con el dinero para darle cristiana sepultura a Omar ni para sacar el cuerpo de la morgue.

VIDEO RECOMENDADO

Jefatura policial de la región informó que a raíz de lo sucedido se ha dispuesto que se proceda con la respectiva investigación. Video: Panamericana

SEGUIR LEYENDO