Así fue el estreno de Nubeluz, el programa infantil que conquistó Latinoamérica

Nubeluz fue un programa infantil que duró cerca de seis años en la televisión peruana y marcó un hito en la historia televisiva. Las presentadoras o dalinas Almendra Gomelsky y Mónica Santa María fueron las que conquistaron los corazones de no solo los niños peruanos, sino de otros procedentes de 24 países de Hispanoamérica debido a convenios con distintos canales internacionales. El show infantil llegó también a Estados Unidos desde 1991 por la cadena Sur y fue doblada a los idiomas turco y chino.

PRIMER PROGRAMA DE NUBELUZ

El primer programa se transmitió el sábado 8 de setiembre de 1990 por la señal de Panamericana Televisión, desde el set que había sido construido especialmente para Nubeluz y estaba ubicado en el Coliseo Amauta, en el Cercado de Lima. Se estrenó con las dalinas, Mónica Santa María y Almedra Gomelsky. El director artístico del programa fue Joaquín Vargas y el productor general, Luis Carrizales Stoll.

¿Qué era Nubeluz?

Era un show para niños que se transmitía los sábados y domingos desde las ocho de la mañana hasta el mediodía. Las dalinas nunca se referían a un programa infantil sino como una fiesta para niños de cuatro horas, la cual sucedía encima de una nube que era propiedad del misterioso Glufo, quien había dejado a cargo a las dalinas que estaban acompañadas de las cíndelas y los gólmodis, que eran los jóvenes bailarines que ayudaban a los niños a participar en los juegos de la gran fiesta. En cada emisión habían juegos por equipo, videoclips, dibujos animados, invitados y canciones con contenido educativo.

¿Dónde se grababa Nubeluz?

Cuando empezó el programa se transmitía desde el Coliseo Amauta, un estadio de Lima que tenía capacidad para 20 mil personas, donde cada fin de semana se reunían cerca de cinco mil personas. Se estima que desde las casas era visto por ocho millones de televidentes. Actualmente el coliseo pertenece a una iglesia evangélica.

¿Qué decían en Nubeluz?

Quizá una particularidad que llamó mucha la atención de los pequeños fue el lenguaje que se usaba; se comunicaban a través del idioma glúfico, existían las dalinas que eran las amigas grandes de los nubecinos que era los niños visitantes. Los nubetores eran los pequeños que se encontraban en sus casas. Además, las cíndelas eran las mujeres y los gólmodis eran los varones. Y para dar las palabras de inicio de un juego, las dalinas mencionaban la frase icónica que representa a Nubeluz, ‘ Grántico, palmani y zum’.

¿Quiénes fueron las conductoras o dalinas?

Mónica Santa María Smith, con apenas 17 años, fue la primera en ser elegida de las dalinas. Compitió con 200 modelos que se presentaron al casting de Nubeluz. Su personalidad extrovertida, habilidad para bailar y su cercanía con los niños convenció a los productores.

“La más puntual en llegar fue Mónica. La vimos, hicimos la prueba, que consistía en que ella tenía que contar un cuento. Mónica tenía la experiencia de haber hecho comerciales de televisión desde los 6 años. Cuando la vimos en pantalla dije: ‘Esta es una de las dalinas’”, recordó la productora Rochi Hernández en una entrevista televisiva.

La cronología de un suicidio anunciado: la historia de Mónica Santa María, la dalina de Nubeluz. Composición Infobae Perú.

La segunda elegida aparecería un mes después, la argentina de nacimiento Almedra Gomelsky, de 21 años, que ya conocía a Mónica Santa María. Ambas venían del mundo del modelaje y habían coincidido en una campaña de cosméticos. Fue la misma Mónica que animó y recomendó a Almendra.

“Pensé que no iba quedar porque no fui nada producida, sin maquillaje, ni nada, me quedé sorprendida que me quedara”, dijo Almendra en una entrevista.

Los productores decían que querían que el programa tenga juegos, canciones y baile. Las dalinas tenían que saber bailar y cantar, Mónica se manejaba muy bien con el baile y Almendra destacaba en el canto: armaron el paquete completo para el show televisivo.

Mientras tanto, en la versión original sumaron a nuevas conductoras en 1992. Así fue como Lilianne Kubiliun (Lily) estuvo en el equipo y luego incorporaron a Xiomara Xibile, conocida como Xiomy. Así Nubeluz llegó a tener cuatro dalinas.

El crecimiento de Nubeluz

Nubeluz no tardó mucho en trascender fronteras y llegar a Latinoamérica con sus giras. Argentina emitió el programa por Canal 9 desde 1991 y tuvo buena repercusión los fines de semana. Dos años después ya se había convertido en una marca registrada con su propia empresa que tenía sus oficinas en Miami, Estados Unidos. La franquicia no paraba de crecer, sin embargo, en medio de tanta fiesta y crecimiento nadie esperaba que una tragedia apareciera.

¿Qué pasó con Mónica Santa María?

La madrugada del 14 marzo de 1995, los padres de Mónica Santa María la hallaron muerta, llena de sangre en su cama, y a su costado, 60 pastillas de Rohypnol, un fármaco que sirve para conciliar el sueño.

Las investigaciones policiales señalaron que Mónica había ido una noche anterior al matrimonio de un amigo con su pareja Constantino ‘Tino’ Heredia, pero dentro de la fiesta tuvieron una discusión, ya que fueron consultados sobre cuándo se casarían mientras la conductora se mostraba muy emocionada, Tino comentó que no se encontraba listo para dar el siguiente paso.

Esto desató la molestia de Santa María. Salió del lugar y tomó un taxi camino a su casa en La Molina. Luego, llamó a su enamorado y le dijo que iba usar una pistola para quitarse la vida. Él, muy asustado, llamó a los padres de la dalina para evitar que se desate una desgracia. Los padres de la modelo arribaron al departamento, pero su hija les comentó que todo era un farsa y que Tino estaba mintiendo, simplemente habían tenido una pelea de enamorados.

Luego, los progenitores se retiraron y el personal de seguridad del lugar declaró que había escuchado a la 1 de la madrugada un disparo, pero que no tomaron importancia. A las 3 de la mañana escucharon nuevamente otro disparo. Se trataba de Mónica quien había colocado el arma, un Sig Sauer 9 milímetros, en su boca para asegurar su muerte.

La preocupación de los productores nació porque esta noticia iba a salir a nivel nacional, y no sabían cómo explicar lo ocurrido a los niños que esperaban ver a una de las principales dalinas en Nubeluz. Días después, en televisión nacional, se confirmó que Santa María había cometido suicidio.

Almendra Gomelsky tuvo la tarea más difícil porque tuvo que controlar su dolor para anunciar que su compañera había partido y que no volvería a sonreír para los niños del Perú.

Programa en homenaje a la dalina Mónica Santa María. Video: Canal de Youtube Perú TV Blanco y Negro.

¿Cuántos años tiene Nubeluz?

Por cinco años se emitió este programa por la señal de Panamericana Televisión, y a partir de marzo de 1996, se emitieron los programas grabados en Venezuela, pero debido a los bajos índices de sintonía, se decidió levantar del aire, un domingo 17 de noviembre de 1996.

¿Qué llevaba el cono de Nubeluz?

A todos los niños que ganaban en los concursos de Nubeluz les regalaban un cono que estaba armado de un cartón plastificado color celeste lleno de nubes. En su interior habían muchas golosinas. Los gólmodis y cíndelas eran los encargados de armar estos conos.

¿Cuáles fueron las canciones de Nubeluz que más pegaron?

Todas las canciones que grabaron las dalinas tenían un mensaje positivo para los niños. Algunos hablaban de valores como la responsabilidad, constancia, compañerismo, sin dejar de lado, la alegría en sus temas. Entre ellos ‘Yo quiero ser’, ‘Fin de semana’ ‘Nubeluz’ y ‘Cumpleaños feliz’, que muchos lo utilizaban para celebrar los cumpleaños de sus engreídos.

Video de Nubeluz, canción Sube a mi Nube. Video: Canal de Youtube Nubeluz

Remake de ‘Cuidado’

Además de ‘Papi deja de fumar’, que enseñaba a los niños a no permitir que fumen a su alrededor, otros de los temas que ayudaron mucho a los pequeños a cuidarse de los peligros de la calle fue ‘Cuidado’ que luego fue grabado nuevamente por Almendra Gomelsky, Marco Zunino y niños actores como Francisco Aronsson, Merly Moreno, Brando Gallesi, entre otros, que formaron parte de la campaña ‘Por nuestros niños’ que tenía como mensaje luchar contra el ciberacoso que sufren los menores en Internet. Además, grabaron un videoclip que está colgado en Youtube y tiene más de 2 millones de vistas.

Video clip de la canción Cuidado de la campaña 'Por nuestros niños'. Almendra Gomelsky y Marco Zunino. Video: Youtube por nuestros niños.

¿Qué artistas internacionales visitaron el set de Nubeluz?

Varios cantantes internacionales visitaron la nube de la talla de Natusha, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, Menudo, Ricky Martín, Enanitos Verdes, entre otros.

¿Quiénes de la farándula peruana fueron cíndelas y gólmodis, en su infancia?

Entre los gólmodis y cíndelas de Nubeluz que hoy son exitosos actores, actrices y conductores de televisión están Daniela Sarfati, Rossana Fernández-Maldonado, las hermanas María Pía y Anna Karina Copello, Marco Zunino, Christian Rivero y las gemelas Anabel y Antuanet Elías.

Los Gólmodis y dalinas de Nubeluz. Foto: instagram

El reencuentro por los 25 años de Nubeluz

Luego de cumplir 25 años de su primera emisión al aire, los creadores de Nubeluz tuvieron la genial idea de realizar un reencuentro entre las dalinas Almendra Gomelsky, Xiomy Xibile, y Lily Kubiliun; y todo ese público peruano que había crecido y ahora eran adultos queriendo recordar su infancia a través de sus presentaciones.

Estuvieron acompañadas de las cíndelas y gólmodis tales como Rossana Fernández-Maldonado, Daniela Sarfati, Christian Rivero y Marco Zunino, quienes se presentaron por siete fechas en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el 2016.

Las cindelas y gólmodis después de 25 años de Nubeluz. Foto: Instagram

Cerca de 28 mil peruanos asistieron a los shows. El público revivió viejos recuerdos de su infancia tal como el programa infantil de Panamericana Televisión: se divirtieron, jugaron, bailaron y cantaron todas las canciones de Nubeluz.

El reencuentro después de 25 años de Nubeluz. Foto: Captura

