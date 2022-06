Cuando Hernán Barcos pudo llegar a Universitario, pero fue rechazado: el delantero reveló el motivo

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2022. | Foto: Liga 1

Hernán Barcos es uno de los jugadores más importantes que tiene Alianza Lima. Desde que llegó en el 2021, ha sido trascendental por su aportación en el campo de juego con goles y asistencias. Sin embargo, este paso estuvo cerca de no haberse podido dar, ya que antes tuvo la chance de llegar a Universitario de Deportes, aunque finalmente no se dio por los motivos que él mismo describió.

Todo esto empezó cuando la pandemia por el COVID-19 azotó al mundo entero. El atacante había sido contratado por el Bashundhara Kings de Bangladesh, aunque antes viajó a Brasil para visitar a su esposa, aprovechando que tenía una semana libre.

“Después del primer partido regresé a Brasil porque tenía una semana libre. Se da el primer caso de COVID en Bangladesh, cerraron el aeropuerto y no pude volver. Pasé la pandemia en Brasil, volví en setiembre cuando tenía contrato hasta diciembre, pero no iba a haber competencia hasta el siguiente año. Llegamos a un acuerdo para rescindir”, contó el atacante en una entrevista para el canal de YouTube, ‘La Banca’.

En efecto, al poco tiempo pudo concluir el contrato con el conjunto asiático y se fue a Italia para entrenar unos meses con el Messina Calcio, que en ese momento estaba en la Serie D de Italia. No disputó partidos oficiales y solo buscó mantenerse en forma.

De pronto, las llamadas le llegaron desde Perú. Antes que el cuadro ‘blanquiazul’, el elenco ‘merengue’ tuvo un acercamiento con el entorno del futbolista. Sin embargo, el técnico de turno, Ángel Comizzo se tiró hacia atrás, debido a la edad del ‘Pirata’ en ese momento (36 años) y el extenso tiempo de para sin jugar que había tenido.

“Primero hubo un sondeo de la ‘U’, después vino Alianza. (Ángel) Comizzo dijo que hace mucho tiempo no jugaba y tenía una edad avanzada, son cosas que pasan. Tenía un año que no jugaba y eso llevó a Comizzo a pensar”, expresó.

Ahí fue donde apareció la institución ‘íntima’, que en esos meses había descendido y se preparaba para afrontar la Liga 2. El factor económico no fue un impedimento para Barcos, quien le motivaba el reto de subir a la Primera División con un club de los pergaminos de Alianza Lima y así poder entrar en la historia del club, pese a que después el TAS determinó la presencia de la entidad en la Liga 1.

“Tenía la propuesta de Alianza y algunas más. Yo nunca había jugado segunda división, hablamos con mi esposa y le dije que era un desafío, volver a un club como Alianza a primera. Mi esposa me dijo “vamos a Perú a hacer historia” y lo decidimos. Hablé con Carlos, me dijo que no había mucha plata pero yo le dije que quería jugar. Hablé con José Bellina y en una semana resolvimos todo”, añadió.

Y la apuesta no le salió nada mal al combinado dirigido por Carlos Bustos. En esa temporada fue el máximo goleador de la escuadra ‘victoriana’ con 10 dianas en 28 partidos disputados. Asimismo, fue el autor de la anotación que le dio el título nacional en la final ante Sporting Cristal.

Esta temporada, el equipo en general no empezó de la mejor manera y cayó en un pozo internacional (Copa Libertadores). No obstante, se ha recompuesto y se mantiene expectante por el primer lugar del Torneo Apertura. En el caso de Hernán, por el momento acumula 7 goles en 14 cotejos.

Por su parte, Universitario dejó la posibilidad de contar con un goleador contrastado y con vasta experiencia en varios países del mundo. En esa posición de ‘9′, el cuadro ‘crema’ contrató a Alex Valera, un delantero que venía del Deportivo Llacuabamba y por el que, hasta esta campaña, le han otorgado la responsabilidad del gol. Tampoco les fue mal: 13 goles en 30 partidos el 2021, mientras que este año suma 9 anotaciones en 15 compromisos.

