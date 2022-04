Gol anulado a Pablo Míguez por fuera de juego en Alianza Lima vs. UTC por Liga 1 2022

Pablo Míguez tuvo la ocasión de anotar su segundo gol en el torneo local pero se lo anularon. | Captura GOLPERU

Alianza Lima recibía a UTC en un encuentro válido por la fecha 9 de la Liga 1 2022. El Estadio Alejandro Villanueva es el escenario de este duelo en donde los locales tienen la obligación de ganar para escalar en la tabla de posiciones, aunque no en la mayor parte del primer tiempo no ha decidido correctamente en tres cuartos de cancha para adelante. Sin embargo, Pablo Míguez tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador, anotando un gol, pero que fue anulado por el árbitro Hibert Villegas tras un fuera de juego .

La acción se desarrolló a los 28 minutos de la primera mitad. Pablo Lavandeira y Ricardo Lagos se disponían a ejecutar un lanzamiento de tiro libre tras una falta del lateral derecho Christian Vásquez. Finalmente fue ‘Richy’ quien mandó el balón al área cajamarquina. Míguez, que se encontraba en dicha zona, captó a la perfeccción la pelota con un potente cabezazo y la mandó al fondo del arco de Salomón Libman, que no pudo bloquear el disparo a pesar de que logró estirarse.

No obstante, el juez principal de la contienda anuló la jugada tras corroborar que el línea cobró un fuera de juego . En un principio la toma de la televisión no fue muy clara y parecía que no era ‘offside’. Aunque tras otras tomas en la repetición se pudo comprobar que el zaguero ‘charrúa’ sí estaba en posición ilícita, teniendo en cuenta la inclinación de su cuerpo, la cual determinó esta decisión.

Lamentablemente para los intereses de los ‘victorianos’, esta acción no pudo desequilibrar el marcador de un partido donde el conjunto de Matute carecía de claridad en el último tramo del campo. Por tal motivo, el técnico Carlos Bustos deberá corregir para lo que resta del encuentro.

El defensa uruguayo es uno de los líderes en la defensa 'blanquiazul' pero no pudo festejar su gol por fuera de juego. | Video: GOLPERU

PREVIA

Alianza Lima recibe hoy a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. En La Victoria hay obligación por ganar. Y es que llegan al duelo con los cajamarquinos tras la derrota como local ante River Plate de Argentina en su estreno en el Grupo F de la Copa Libertadores el pasado miércoles 6 de abril.

Los ‘blanquiazules’ disputarán un partido por la Liga 1 luego de casi un mes, debido a que descansaron en la fecha 7 previo al receso por las Eliminatorias Qatar 2022 y en el reinicio del torneo la semana pasada, su partido ante Sport Huancayo fue suspendido. De esta manera, disputaron seis partidos, tienen uno pendiente, y acumularon solo cinco puntos de quince posibles que los ubican en la zona baja de la Liga 1.

Además, tienen la presión de revertir la mala racha de resultados con cuatro derrotas seguidas en la Liga 1 y Libertadores. En el Torneo Apertura perdieron de forma consecutiva ante Alianza Atlético, Sporting Cristal y Melgar. El último triunfo ‘blanquiazul’ fue el 20 de febrero (3-1) ante Carlos A. Mannucci en Matute.

Por su parte, UTC arriba a este encuentro luego de sumar dos derrotas seguidas ante Sport Huancayo y Ayacucho FC. Además, el ‘Gavilán del Norte’ no ha conseguido regularidad en sus resultados con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas en los siete partidos disputados que le permitieron sumar siete puntos, tomando en cuenta que ya descansó en el torneo.

El técnico de los ‘victorianos’, Carlos Bustos realizará modificaciones en su equipo titular respecto al último partido ante River Plate y pensando en el próximo ante Colo Colo en Chile por la fecha 2 de la fase de grupos. Volvería al esquema 4-3-3 con la inclusión de Fabio Rojas para darle descanso a Christian Ramos. Además, Cristian Benavente iría al banco de suplentes y Pablo Lavandeira ocuparía su lugar. En ofensiva reaparecería el delantero Wilmer Aguirre.

SEGUIR LEYENDO