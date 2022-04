Comas: tres hombres fueron asesinados por presuntos sicarios en un parque, frente a niños

Delincuentes dispararon más de 30 veces contra los tres sujetos. | Foto: Buenos Días Perú (Captura)

En la noche del 7 de abril, en el parque “Año Nuevo” muy cerca de la avenida Miguel Grau, en el distrito de Comas, un grupo de sicarios asesinaron a tres personas, frente al mercado de la zona ubicado en la avenida Juan Velasco Alvarado. Los hombres hasta ahora no han sido identificados.

Según los testigos del hecho, dos personas llegaron al lugar abordo de dos motos lineales y dispararon más de 30 veces contra sus víctimas. Lo más preocupante es que no les importó que en el parque recreación había cerca de 30 niños jugando.

Las víctimas llegaron al parque bordo de dos vehículos, un taxi y una camioneta. Habrían estado conversando con algunos amigos hasta que las dos motos llegaron a la zona y uno de los sicarios les disparó a quemarropa. Las víctimas intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzadas por las balas.

EN INVESTIGACIÓN POLICIAL

Agentes del orden de la comisaría de la Pascana llegaron al lugar y acordonaron la zona, luego llegaron los peritos de criminalística. También se contó con la presencia del fiscal de turno, con quien se llevaron los cuerpos a la morgue de Collique, para seguir las investigaciones. Se encontraron más de 20 casquillos de bala.

Los familiares de las víctimas también llegaron al lugar de los hechos, pero evitaron todo contacto con la prensa.

Si bien no se ha identificado a los asesinados, existen algunas versiones sobre la razón del crimen y quiénes serían los supuestos sicarios. Se piensa que serían miembros de Construcción Civil; aunque es una versión no corroborada por las autoridades.

Por otro lado, se presume que uno de los asesinados era un efectivo de la Policía Nacional. En otra versión, se piensa que una de las víctimas era un empresario y los otros dos, agentes policiales que trabajaban como seguridad. Sin embargo, hasta el momento el crimen sigue en materia de investigación.

En el parque donde se cometió el crimen había alrededor de 30 niños jugando. | VIDEO: Buenos Dias Perú (Panamericana)

VECINOS DENUNCIAS CONSTANTES DELITOS EN LA ZONA

Los vecinos de la urbanización “Año Nuevo” han denunciado y reiterado su pedido para que se redoble la seguridad y el patrullaje en la zona. Señalan que, apenas hace un mes, una pareja había sido asesinada en el mismo parque, el cual no cuenta con iluminación desde hace tiempo.

Estos crímenes se dan en el contexto del Estado de Emergencia en Lima y Callao, el cual ha sido ampliado por 45 días más, a partir del 20 de marzo

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

