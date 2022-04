Horóscopo Infobae: entérate cuáles son los 3 signos que demoran más en contestar los mensajes

Descubre que signos son los que se demoran más en contestar los mensajes. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

En la era en la que vivimos en la que estamos tan interconectados gracias a la tecnología, tardarse en contestar un mensaje se suele tomar como una forma de ignorar a alguien o demostrarle que no quieres hablar con ellos. Sin embargo, esta demora en responder no siempre viene de un lugar malo, a veces simplemente refleja lo distraída que puede llegar a ser una persona.

Aunque no lo creas, la astrología también te puede decir cuáles son los signos que se demoran más en contestar mensajes, ya que estos tienden a ser olvidadizos y dispersos, no malos, por lo que en muchas ocasiones esto se debe a este rasgo distraído de su personalidad en el que piensan que ya hicieron algo que todavía no.

Si quieres conocer cuáles son los 3 signos que se demoran más en contestar los mensajes, continúa leyendo la siguiente nota y entérate si eres uno de ellos.

ACUARIO (DEL 2 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

De acuerdo al horóscopo, las personas nacidas bajo el signo de Acuario son uno de los que menos dependen de su celular, ya que ellos se enfocan en otras cosas que no estén relacionadas a estar todo el tiempo pendientes de su teléfono y de contestar mensajes cada segundo.

Sin embargo, a los acuarianos memoria les puede jugar una mala pasada y los hace pensar que ya respondieron el mensaje cuando la realidad es que no. Pero no te preocupes, no lo hacen por malos, solo lo olvidan.

LIBRA (DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE)

Según la astrología, los Libra son uno de los signos más sociales, por lo que no es raro que tengan bastantes conversaciones con distintas personas en su teléfono. Sin embargo, si ves su inbox notarás que la mayoría de los mensajes que recibe no han sido leídos.

Si le haz escrito a un Libra todavía no te contesta, lo más probable es que todavía no lo haya leído, así que mándale un corto mensaje sin miedo para que se acuerde que tu chat esta ahí.

SAGITARIO (DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una de las características de los Sagitario es que a ellos no les gusta contestar mensajes. Sin embargo, esto no lo hacen con ánimo de ofenderte o para castigarte, sino porque a ellos les gusta su espacio y todo a su tiempo, no se quieren sentir presionados por nada.

Esto no significa que los sagitarianos no sepan sostener conversaciones, al contrario ellos tienden a reconocer el momento perfecto y lo aprovechan al máximo.

LOS ELEMENTOS DE CADA SIGNO DEL ZODIACO

Están divididos en cuatro grupos, y estos son:

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

CALENDARIO DE SIGNOS

Aries del 21 de marzo al 19 de abril

Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Géminis del 21 de mayo al 20 de junio

Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Leo del 23 de julio al 22 de agosto

Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Libra del 23 de septiembre al 21 de octubre

Escorpio del 22 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Acuario del 20 de enero al 18 de febrero

Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo

