Daddy Yankee en Lima: revive el último concierto que dio el Big Boss en Perú

Daddy Yankee hizo vibrar a todos con un surtido de sus hits, como Dura, Gasolina, Despacito y Shaky Shaky. (Fotos Diego Soldini/GENTE y Sergio Santillán/Fénix)

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, considerado el padre del reguetón, anunció que saldrá de gira por varios países y luego se retirará de los escenarios. De esta manera, sus seguidores podrán ver por última vez al boricua intérprete de temas como La Gasolina. El tour mundial se ha denominado La Última Vuelta.

Lima será una de esas paradas obligadas. El show está programado para el 18 de octubre en el Estadio Nacional. Teleticket será la boletería encargada de vender las entradas para el concierto de Daddy Yankee. La preventa inicia el 28 y 29 de marzo en Perú, mientras que la venta regular empezará el 30 de marzo, a partir de las 9 a.m.

Perú es una plaza importante en la carrera de Daddy Yankee ya que estuvo desde sus inicios apoyándolo. Es así como ha tocado varias veces en el país. Aprovechando el anuncio de su concierto final, recordamos el último espectáculo que el Big Boss dio en Lima.

Este show se realizó el 17 de noviembre del 2018 en La Pelousse del Jockey Club del Perú. En aquella oportunidad, el cantante regresaba al país luego de dos años de ausencia y con un nuevo disco que le valieron varios premios en el Billboard Latino de aquel año.

Daddy Yankee llegaba a Lima para mostrar éxitos que en ese entonces eran nuevos como ‘Despacito’, ‘Dura’, ‘Hielo’, así como también sus clásicos de siempre como ‘La gasolina’, ‘Shaky shaky’, ‘Vuelve’, ‘Limbo’, entre varios más.

En ese espectáculo, el Cangri compartió escenario en Lima con el puertorriqueño Tony Dize, conocido por temas como ‘El doctorado’, ‘Prometo Olvidarte’, ‘Permitame’, ‘Quiza’, entre otros más.

Como dato curioso, en ese entonces las entradas costaban desde S/ 108 con descuento.

En el 2020 hubo rumores que en mayo de ese año daría otro concierto junto a Anuel AA, pero fue cuando empezó la pandemia y todos los conciertos fueron cancelados ese año.

Daddy Yankee En Lima - Tour Dura 2018: VIDEO: Radio Moda

RETIRO

El cantante puertorriqueño publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram titulado ‘Al fin veo la meta’ y comenzó señalando que uno de sus tesoros más grandes fue la oportunidad de llegar a varios países con su música.

“En esta carrera al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. A este género ustedes dicen que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en el más grande del mundo”, expresó el exponente del reggaetón

“Siempre trabajé para no fallarles con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chicos que sean líderes y que sueñen con crecer, que trabajen por su familia y por los suyos”, agregó.

Asimismo, pasó a anunciar el fin de su carrera musical, no sin antes brindar el último tour internacional “La Última Vuelta” que empezará en agosto y culminará en diciembre de este 2022.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y los voy a hacer celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada “Legendaddy”, reveló.

Finalmente, no dudó en agradecer a todas las personas que lo han acompañado a lo largo de los últimos 30 años. “Les voy a dar todos los estilos que me han definido. “Legendaddy” es lucha, fiesta, guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, mis colegas, productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida. Los amo con mi vida”, concluyó.

