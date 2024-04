César Vallejo vs Sporting Cristal por Primera División el 29 abril en el Estadio Mansiche: todos los detalles de la previa

Este martes, Sporting Cristal se enfrentará a César Vallejo por la Primera División en el Estadio Mansiche.

En su último partido de Primera División, Sporting Cristal se impuso en casa por 2-0 a Cusco y sumó su cuarta victoria consecutiva, lo que le permite liderar la tabla con 31 puntos, un punto más que Universitario en 12 partidos.

César Vallejo ocupa el 16º puesto con 11 puntos en 12 partidos. El UCV perdió su último partido de Primera División por 1-0 en el Estadio Municipal Unión de Tarma contra el ADT, poniendo fin a una racha de cuatro partidos invicto (victorias, 1 empates, 3 derrotas, 0).

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Primera División, Cristal se impuso por 1-0 en el Estadio Mansiche la temporada pasada. Washington Corozo marcó el único gol de Sporting Cristal en el minuto 46.

Cristal mantiene un historial reciente positivo contro en sus últimos tres partidos de Primera División (victorias 1 empates 2 derrotas 0). El UCV busca sus primeras victorias en partidos de liga entre ambos clubes desde abril de 2022. Sporting Cristal ha superado a César Vallejo por 2-1 durante la mencionada racha invicta.

Martín Cauteruccio ha sido el jugador más prolífico de Cristal, con 13 goles. El delantero es el jugador que más veces ha visto puerta en 2024.

El UCV ha contado con Yorleys Mena, Paolo Guerrero y Jairo Vélez. Mena y Guerrero son los máximos goleadores del equipo con tres tantos, seguidos de Vélez con dos.

En los cinco partidos de Primera División disputados en casa esta temporada, el UCV no conoce la derrota, con dos victorias y tres empates. César Vallejo está en medio de una racha invicta de seis partidos en casa (victorias 3 empates 3 derrotas 0) que data de octubre de 2023 contra Cusco. En condición de visitante, Cristal no conoce la derrota, con cinco victorias y un empate. Sporting Cristal se encuentra actualmente en una racha invicta de seis partidos fuera de casa (victorias 5 empates 1 derrotas 0). No son derrotados fuera de casa desde octubre de 2023 contra Cienciano.

En sus últimos seis partidos de liga, UCV ganó uno, empató tres y perdió dos. Cristal, por su parte, ha ganado cinco y perdido uno en sus últimos seis.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 16

Empates: 10

Perdidos: 20