Reto visual: ¿cuál es la única palabra oculta en la sopa de letras?

Los retos visuales se han vuelto virales en diversas redes sociales, y miles de internautas intentan resolverlos. Ese es el caso de este acertijo visual de sopa de letras ¿podrás realizarlo?

Este reto ha dejado en jaque a diversos usuarios, ya que muchos no han podido realizarlo y algunos afirman que no hay ninguna palabra, pero eso no es así. Existe una palabra oculta.

Retos como este y mas puedes realzarlo en tu tiempo libre y convertirte en uno de los mejores a la hora de solucionar las pruebas; sin embargo, muy pocos, casi contados, son los afortunados que logran acertar cada uno de los desafíos.

De acuerdo con las estadísticas, el acertijo visual que más adelante te compartimos es un desafío que sólo el 1 por ciento de las personas que lo inician terminan con éxito, ya que el 99% restante concluye la actividad sin conseguir el triunfo.

Quizá este dato es el principal responsable de que la prueba se convirtiera en tendencia debido a la aparente dificultad que se le atribuye, pues no sólo se trata de un pasatiempo, sino que ahora, además, es un elemento que lleva al límite la capacidad de resolverlo.

RETO VISUAL DE LA SOPA DE LETRAS

Es momento de dar con el enigma visual, este es un formato de sopa de letras, el acertijo visual consiste en realizar la búsqueda de una palabra que es la única que está escondida entre tantas letras.

No hay mayor caracaterística para dar con la respuesta solo estar concentrado y tener una visión de águila. Pero te daremos una pista que te ayudará a encontrar la palabra mucho más rápido. Se trata de una palabra muy positiva que te ayudará a estar bien en tu vida, en tu familia e inclusive en el amor.

Recuerda que si no encuentas el acertijo en la parte baja te mostraremos la respuesta del test visual.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL:

Sabemos que este test es bastante complejo, y más aún si hay un tiempo que cumplir.

Recuerda que hasta ahora son pocos los que obtuvieron la victoria en este test, pero no te preocupes porque aquí te ayudamos a resolverlo.

El test visual esconde dentro de la sopa de letras la palabra ‘Entusiasmo’, la cual inicia en la parte inferior izquierda y recorre las filas hasta alcanzar la cima.

Si coincide con tu respuesta entonces te felicitamos porque sabemos que pocos lo han logrado, y si ese no es tu caso ¡tranquilo! porque en la parte baja encontrarás más test y acertijos como este que te ayudarán a potenciar tu habilidad cerebral.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

