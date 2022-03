La Resistencia: Juan José Muñico es condenado por difamación agravada contra el Instituto de Defensa Legal

Juan José Muñico Gonzales.

Juan José Muñico Gonzales, miembro del grupo de ultraderecha que amenaza políticos y periodistas conocido como “La Resistencia”, fue declarado culpable del delito contra el honor y difamación agravada contra el Instituto de Defensa Legal (IDL). El Poder Judicial rechazó la apelación que presentó Muñico y lo sentenció a un año de pena privativa de libertad suspendida.

Además, el también conocido como Jota Maelo realizará el pago de 10 mil soles a favor de la parte agraviada, y deberá cumplir la pena de 120 días de multa en razón de diez soles diarios, que abonará al Poder Judicial.

Asimismo, se impusieron reglas de conducta por las cuales debe rectificarse de los comentarios difamatorios propalados contra el Instituto de Defensa Legal. En caso de incumplimiento, según lo dispuesto en el Código Penal, se procederá con la ejecución forzada de sus bienes.

Así lo informó el abogado del IDL, Carlos Rivera Paz, quien remarcó que lo siguiente que deberá realizar Juan José Muño Gonzales es pagar la reparación civil.

“Poder Judicial declara consentida la sentencia condenatoria de 1 año impuesta por el 39 juzgado penal contra Juan José Muñico Gonzales, el cabecilla de La Resistencia, por el delito de difamación agravada en agravio del IDL. Ahora debe pagarnos la reparación civil”, publicó Rivera en su cuenta oficial de Twitter.

Sentencia contra Juan José Muñico Gonzales.

Horas después, la cuenta del Poder Judicial utilizó sus redes sociales para dar a conocer el dictamen contra el miembro de la Resistencia. “Poder Judicial condena a Juan José Muñico Gonzales, conocido como ‘Jota Maelo’, por el delito de #DifamaciónAgravada en agravio del Instituto de Defensa Legal; además, deberá pagar S/ 10 000 por concepto de reparación civil”.

En el historial penal de Muñico Gónzales, se le abrió un proceso por su presunta vinculación con la muerte de Ezequiel Huamaní, excombatiente del Cenepa, en 1998.

Cabe recordar que Juan José Muñico Gonzales postuló al Congreso de la República, en las elecciones extraordinarias del 2020, por el otrora partido Solidaridad Nacional, transformado a Renovación Popular por su secretario general Rafael López Aliaga.

ATAQUE CONTRA MARÍA DEL CARMEN ALVA

A través de sus redes sociales, el partido Acción Popular denunció públicamente que esta tarde un grupo de manifestantes, se presume que algunos pertenecerían a La Resistencia, se aproximó hasta la vivienda de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para atacarla verbalmente.

Con megáfonos, expresaron su rechazo a la gestión de la parlamentaria y pidieron que renuncie al cargo. Los presentes usaban polos de la selección peruana, gorros, algunos incluso cubrieron sus rostros.

“¡Renuncia, Alva! ¡Alva, el Congreso no es tu casa! ¡Trabaja, María del Carmen Alva! ¡Renuncia, María del Carmen Alva! ¡Alva, el Congreso no es tu casa!”, fueron algunas de las arengas en contra de la titular de Legislativo.

Ante esto, a través de la cuenta oficial del partido en Twitter, la agrupación política presentó un video de los manifestantes que se reunieron en la puerta del domicilio de la parlamentaria y denunció el hostigamiento y acoso político.

“Rechazamos el hostigamiento y el #AcosoPolítico que está recibiendo la Presidente del (Congreso de la República) en su casa. Nuestro respaldo a (María del Carmen Alva)”, se lee en el Twitter de la bancada. “Este tipo de ataques debe parar! ¡Quieren acabar con el Congreso!”, añadió.

Asimismo, en el video compartido en las redes sociales, se escucha a un grupo de personas pedir que la titular del Poder Legislativo sea declarada “persona no grata”. “Esta señora está haciendo quedar mal al país. (…) Vecinos, para mí es una vergüenza tener una vecina y deberíamos declararla como no grata porque de verdad está haciendo quedar mal al país. ¡Trabaja, María del Carmen Alva! ¡Renuncia, María del Carmen Alva! ¡Alva, el Congreso no es tu casa!”, se oye en el video.

