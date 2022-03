Chorrillos: vecinos viven aterrados por los continuos asaltos en “las escaleras del terror”

Los vecinos del asentamiento humano ‘Integración’ en el distrito de Chorrillos, aseguran que viven un verdadero infierno, ya que las escaleras que tiene esta pendiente para subir a sus viviendas se ha convertido en la guarida perfecta para los ladrones.

En una semana, según comentan son más de 5 personas que son asaltadas en esta zona. A pesar que piden apoyo a la policía y al municipio, aseguran que no son escuchados.

Hace unos días una mujer que salía a trabajar, fue asaltada por un delincuente de nacionalidad extranjera, el asaltante le sacó una pistola para quitarle su celular, luego de algunos forcejeos, la mujer decidió soltar el equipo móvil para salvaguardar su vida.

Asimismo, los pobladores de esta zona de Chorrillos, han mencionado que sujetos a bordo de motos lineales y en moto taxi llegan a esta escalera en donde les roban y les quitan sus pertenencias. Muchos de ellos incluso son amenazados hasta de muerte.

Muchos de los pobladores de este sector, han mencionado que son delincuentes extranjeros que llegan hasta este lugar para cometer sus fechorías.

“Ya estamos cansados de la delincuencia. El presidente dijo que los extranjeros que robaban iban a ser expulsados del país y siguen cometiendo sus fechorías. La policía no nos hace caso, la policía no nos escucha. Los serenos no vienen por acá, ya no sabemos qué más hacer”, expresó una de las vecinas para las cámaras de Panamericana TV.

“Esta es una zona roja, siempre andan los fumones, no viene nadie, ni la policía, ni serenazgo”, explicó otra vecina quien hace unos días fue asaltada por un sujeto encapuchado.

A pesar que algunas de las viviendas cuentan con cámaras de seguridad, cuando han ido a poner la denuncia a la policía, no han venido a solicitar las imágenes para dar con el paradero de estos delincuentes.

Vecinos son presa de los delincuentes.

JOVEN EN SMP LUCHA POR SU VIDA AL SER ACUCHILLADO POR DELINCUENTES EXTRANJEROS

Juan Carlos Guerrero Vega lucha por su vida al ser agredido con arma blanca, cuando una manada de delincuentes extranjeros en los exteriores de su vivienda lo alcanzaron para robarle sus pertenencias. El lamentable hecho ocurrió a aproximadamente la 1:00 de la madrugada en la urbanización Santa maría de Valle, distrito de San Martín de Porres.

Actualmente, Guerrero, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Negreiros del Callo. Los familiares aseguraron a las cámaras del noticiero a 24 Horas, que aún no logra reaccionar, ya que su estado es bastante delicado por los graves heridas que presenta en diferentes partes del cuerpo.

“De esa manera le han hecho, mi hijo ahora no reacciona, está en el hospital [...] Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que había pasado tratamos de perseguir a los hampones, pero no los alcanzamos y ellos se llevaron la billetera, al igual que el celular”, mencionó la madre del agraviado.

Los vecinos de Santa María del Valle, se sienten muy vulnerables por la ola delincuencial que ha crecido de manera desmesurada en la zona de SMP y reiteraron que estos delincuentes utilizan los barres de Izaguirre con Canta Callao para esconderse. “Queremos mayor presencia policial y que cierren estos locales. Queremos que la policía y el serenazgo nos ayude. Nos estamos organizando, pero no es suficiente. ¿Dónde están nuestras autoridades? El alcalde dijo que iba a combatir los robos y asaltos”, aseguraron.

