The Batman: la razón por la que el director Matt Reeves no quiso adaptar el guión de Ben Affleck

El esperado estreno mundial de “The Batman” es hoy y los fanáticos a nivel mundial han esperado por este momento. En Perú la gran mayoría de cines ya cuentan con la película dentro de sus carteleras. Sin embargo, esta historia se da un nuevo contexto, alejado del guión de Ben Affleck, quien también interpretó al murciélago.

Primero, hay que precisar que durante los preparativos para la película interpretada por Robert Pattinson —conocido en el mundo por su papel de la película Crepúsculo— Ben Affleck iba a ser parte de la película escrita, dirigida y protagonizada por él mismo. ¿Qué fue lo que pasó para dar el cambio de director? ¿Por qué el guión fue cambiado?

2017: AÑO DEL RETIRO Y LOS CAMBIOS PARA EL MURCIÉLAGO

Llegó el año 2017, y en lluvia de críticas por las adaptaciones con Affleck —que llevaron a las comparaciones con las versiones clásicas del hombre murciélago— Ben decidió retirarse del proyecto y así es como Matt Reeves, actual director de la cinta, toma el cargo con una decisión crucial: deshace por completo el guión de su predecesor para hacer una nueva adaptación que se verá este 2022.

En una entrevista para Esquire, Reeves reveló que la empresa Warner Bros le pidió que adapte el guión de Affleck. Sin embargo, no era la historia que Matt estaba buscando. “Siempre sentí que la historia de Batman era una historia muy especial. No es realmente un superhéroe. Es alguien que está impulsado por el dolor de su pasado. Está tratando de encontrar alguna manera de darle sentido a su vida. Es una historia muy psicológica. Este es el personaje con el que más me identifico”, dijo Reeves al portal.

“Leí un guión que tenían que era una versión totalmente válida de la película. Fue muy impulsado por la acción. Estaba muy profundamente conectado con el DCEU, con la aparición de otros personajes importantes de otras películas y otros cómics. Simplemente supe que cuando lo leí, este guión en particular no era la forma en que me gustaría hacerlo”, explicó Reeves.

Matt Reeves dirigiendo The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures.

Por ello, rechazó la propuesta del estudio porque él consideraba no ser el director adecuado para realizar dicho guión. Aun así, decidió quedarse en Warner Bros, crear su propio guión y seguir con el desarrollo del nuevo Batman. “Les dije que ha habido tantas películas geniales, pero que si tuviera que hacer esto, tendría que hacerlo personal, para que entendiera lo que iba a hacer con él, para saber dónde poner la cámara, para saber qué decirles a los actores, para saber cuál debe ser la historia”, señaló a Esquire.

Además, explicó por qué ama el personaje y argumentó las razones del cambio del guión, alejado de la acción y centrándose en el lado interno de Batman, desde lo psicológico. “Es casi James Bond-ian, pero no era algo con lo que me identificara mucho” , declaró Reeves.

Lo que pasaba con Ben Affleck

A principios de 2017, cuando dio los toques finales a Apes, comenzó una transición. Ben comenzó a reevaluar lo que quería hacer, dice Reeves. Eso es decirlo a la ligera. Ben estaba luchando durante quizás el año más difícil de su vida, y Batman se convirtió en la menor de sus preocupaciones.

“No teníamos idea de lo que estaba pasando”, dijó Dylan Clark, socio productor de Reeves desde hace mucho tiempo. “Ben es un amigo mío, y amo a Ben, pero no sabía exactamente sobre esas cosas que estaban sucediendo en su vida personal. [No nos enteramos] hasta mucho después”, añadió a Esquire.

Ben Affleck se puso el traje de Batman en 2019. (Foto cortesía)

