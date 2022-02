Test visual: la primera imagen que mires revelará cuál es tu mayor debilidad. (Foto:Captura)

Los seres humanos estamos acostumbrados a mostrar aquello que nos hace sentir bien y seguros y muchas veces de tanto mostrarlo, actuamos igual y en muchas ocasiones conocer nuestro punto más vulnerable queda de lado, haciendo que se vuelva invisible, pero que al final termina impregnándose más en nuestro ser. Es por esa razón que te mostraremos un test visual para que conozcas cuál es tu mayor debilidad.

Este test no te tomará muy fácil y rápido de hacer puedes compartirlo con amigos y familiares y así ayudarlos a descubrir esa debilidad, trabajarla y potenciarla.

Así que, a continuación te mostraremos la imagen. Dentro de ella tiene a 4 personajes, escoge el tuyo y líneas más abajo lee su significado.

Test visual: la primera imagen que mires revelará cuál es tu mayor debilidad. (Foto:Captura)

SIGNIFICADO DE LA IMAGEN QUE ESCOGISTE

Luego de escoger la imagen como primera opción es momento de conocer qué trae esa selección, es decir, conocer el significado de aquella imagen elegida.

1. Músico de espaldas.

Si observaste primero esta imagen, eres el tipo de persona que está extremadamente orientada a objetivos. Tu concentración es tal que dejas de lado otros aspectos de tu vida. Eso no quiere decir que lo has venido haciendo hasta el momento esté mal, por el contrario todo esfuerzo vale la pena.

Sin embargo, tu mayor debilidad es la incapacidad para conectarse de manera significativa con las personas que más quieres en tu vida. Recuerda que puedes ser muy exitoso pero tener a los tuyos cerca es muy valioso.

2. Cabeza pequeña de hombre.

En medio de las ramas hay un hombre que mira hacia tu derecha. Si identificaste esa imagen primero es que eres el tipo de persona que pasa su vida yendo contra la corriente. Es decir te gustan las aventuras inesperadas. Tu naturaleza relajada y aura pacífica permite que manejes tu enojo y te lleves bien con todos, pero hay una gran debilidad en ti y es la incapacidad para hablar honestamente sobre tus sentimientos.

Te enojas y también entristeces. Si sigues guardando todas las cosas que sientes, al final te hará daño a ti.

Sacar todo lo que sientes por dentro es bueno para tu salud física y emocional.

3. Cabeza pequeña de mujer.

Eres el tipo de persona que otros ven como un líder. Eres fuerte, confiado y empático cuando se trata de llevarte bien con los demás.

Tus habilidades interpersonales destacan mucho.

No obstante, tu mayor debilidad es tu incapacidad para delegar responsabilidades.

El hecho de que puedas manejar cada una de las increíbles tareas con las que te enfrentas a diario, no significa que debas hacer todo. En este momento, puedes sentir que estás bien y puedes con todo, pero el agotamiento será un futuro inevitable y podría perjudicar tu salud.

4. Cabeza grande con bigote.

Un hombre con bigote abarca gran parte de la imagen y si esta fue la que tu vista eleigió al mirar la imagen, eres una persona nerviosa y temerosa.

Probar cosas nuevas termina siendo aterrador para ti. No es porque no anhelas nuevas experiencias o crear nuevos recuerdos, pero para ti la idea de arriesgarte a probar algo que nunca has probado es desalentador, simplemente porque es muy desconocido. Eres amable e inteligente, pero también eres un poco nervioso y asustadizo.

Aparte de ello tu debilidad es tu gran fuente de terquedad.

Es natural tener miedo de las nuevas experiencias, pero si te mantienes reacio y no conoces otras cosas, lo único que harás es alejar a las personas de ti.

