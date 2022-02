¿Qué significa el 22-02-2022 y por qué es el día mágico del año?

¿Por qué el 22/02/2022 es una fecha única?

Desde hace décadas, el significado de los números ha causado una serie de interpretaciones entre los creyentes de la astrología y todo lo que gira entorno a los sucesos que puedan ocurrir en un futuro cercano. La repetición de estos dígitos en una fecha del año también llama poderosamente la atención, sobre todo por los cambios que puedes suceder en nuestro día.

Por ejemplo, uno de los casos más populares es lo que ocurrió el 6 de junio del 2006, donde se identificó al ya conocido “número de la bestia” por el 666. Este día fue aprovechado por la industria del cine para estrenar una de las películas de terror más escalofriantes, “La profecía”. Según el libro del Apocalipsis, ese día marca el inicio para la llegada del Anticristo a nuestro mundo.

El dato: ¿Qué significan los números capicúa? Es una cifra que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número 22. Este término procede de la expresión catalana “Cap i cua”, que significa cabeza y cola.

EL SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS

La luna estará en el signo de escorpio y el sol en piscis. En este día se unirá la intuición y el poder. Es por esta razón que la conjunción de ambos signos del zodiaco ocasiona que sea una fecha especial para hacer rituales.

Sobre la repetición de los números: para el martes 22 de febrero del 2022 se registra una presencia de los dígitos 2 y 0, que de acuerdo a la simbología, estos significan:

- El símbolo del 0 representa los altos voltajes de la intensidad. Cualquier número que sea acompañado por este, como el 20, 30, entre otros, intensifica sus atributos.

- La numeróloga Yub Miranda explica que el significado del número 2 está asociado con la feminidad y representa la unión de lo humano con la naturaleza. Es por esta razón que este día es especial para generar relaciones, alianzas, contratos y más.

¿Por qué el 22/02/2022 es una fecha única?

EL PELIGRO DEL DÍA 22/02/2022

Para Miranda “está bien aprovechar el momento para mentalizar y aprovechar la energía para crear nuevas ideas y emprender proyectos, pero cada día tiene sus retos, sus oportunidades y sus aprendizajes. Cada día es un día especial”.

Ella sostiene que pese a que en este día se forman ondas energéticas especiales, no significa que el resto del año no podamos triunfar como deseamos, por lo que nuestros actos no dependen del calendario, sino de nuestras decisiones.

SE ABRE UN PORTAL EN NUESTRA VIDA

Para la líder espiritual Joanita Molina, el 22/02/2022 se abre un portal para la trascendencia, la cual ayuda a las personas a conectarse con su esencia y con eso nos permite manifestar nuestros propósitos.

“Brinda la oportunidad de acceder al poder intuitivo y la conexión con lo femenino sagrado, representado por la receptividad, la fertilidad y la unidad con el todo. Este portal trae un renacimiento, con la oportunidad de trascender la realidad anterior. Es hora de ver las situaciones con igualdad, desde un punto de vista neutral y equilibrado”, explica.

Este portal es considerado como una “puerta de energía” que da bienvenida a las oportunidades y deseos. Para poder conectarnos con esta se recomienda ser uno solo con la naturaleza. La psicoterapeuta Celia Lima sostiene que podemos hacerlo en un parque, en la playa o cualquier espacio donde podamos estar tranquilos. Debes activar todos tus sentidos reconociendo lo que te rodea: a qué huele, cómo se siente, cómo se ve, y más.

LAS HORAS MÁGICAS DEL MARTES 22 DE FEBRERO DEL 2022

Entre las 05:00 p. m. y las 10:00 p. m. será el momento perfecto para realizar rituales de amor, finanzas y relaciones. Ese es el encuentro entre Marte y Venus, que estarán en sextiles activados por la Luna.

Entre las 07:00 p. m. y las 11:00 p. m. es el horario ideal para hacer trabajos mágicos que dejen fluir tus emociones y deseos más profundos. Conéctate con el universo cuando la luna esté en trígono con Neptuno.

SEGUIR LEYENDO