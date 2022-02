Fact-checking: ¿La FDA avala el “agua arracimada” que promociona el ministro de Salud?

El nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, ha sido blanco de críticos tras la difusión de un video donde se le ve promocionando un video cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente. Se trata de un producto llamado Cluster X2, el mismo que defendió durante una reciente intervención en el Consejo de ministros. Sin embargo, sus declaraciones generaron suspicacias al mencionar que contaba con el respaldo de organismos oficiales.

“Este producto es un tipo de “agua arracimada” que tiene permiso de la Digemid, de Digesa, de la FDA y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que tiene su patente a nivel mundial”, afirmó Condori, pero lo cierto es que la propia empresa que produce el Cluster X2 desmiente parte de lo señalado por el controversial ministro de Salud.

Ministro Hernán Condori defiende el agua arracimada.

NHT Global es una empresa creada en el 2001 y asegura que su producto Cluster X “ha sido creado para beneficiar el cuerpo con una mayor y más eficiente hidratación de las células”, pero tal afirmación cuenta con una aclaración señalada al final del párrafo donde se señala que lo mencionado “ no ha sido evaluado por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.”, es decir el U.S. Food and Drug Administration, también conocido como FDA por sus siglas en inglés.

En otras palabras, lo señalado por el ministro Condori entorno al respaldo de la FDA es FALSO.

NHT Global también asegura que su producto “no pretende, diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”; sin embargo, Condori aseguró que la mención del Cluster X2 en el mencionado video responde al trabajo de prevención que impulsa desde hace varios años. “Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 24 años de médico. No tengo por qué borrar nada de página de Facebook”, dijo rodeado de sus colegas ministros.

SOBRE EL RESPALDO DE LA DIGEMID

Durante su intervención, el ministro Condori se refirió a permisos otorgados por la Dirección General de Medicamentos (Digemid) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). Este último, según el portal Salud con lupa, sí cuenta con la información del producto tras consultarse en Registro sanitario de alimentos. En el documento se menciona a NHT Global Perú S.A.C. con RUC 20602274803 como la empresa a cargo del Cluster X2.

Fact-checking: ¿La FDA avala el “agua arracimada” que promociona el ministro de Salud?

Respecto a la clasificación del producto, se encuentra en la categoría de alimentos y bebidas en la que se le describe como “bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano” y señala que la vida útil abarca 24 meses. Efectivamente, el Cluster X2 cuenta con el respaldo de Digesa; sin embargo, no se le presenta como un producto vinculado a la salud. La ficha informativa presentada por la empresa que la produce la califica como un suplemento, pero también enumera una serie de beneficios para el cuerpo humano.

Tras conocerse el respaldo del ministro de Salud a este tipo de productos, diversas figuras e instituciones han salido a decir que no es una persona idónea para ocupar un puesto tan importante, sobre todo si se trata de la cartera encargada de planificar y poner en marcha diversos planes para luchar contra la pandemia del covid-19. Al cierre de esta nota, la PCM no se ha pronunciado sobre una posible salida de Hernán Condori del cargo que asumió el martes último.

SEGUIR LEYENDO