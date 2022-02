Sunat hará devolución del Impuesto a la Renta a 500,000 trabajadores. (Foto:Captura)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó alrededor de 500,000 trabajadores en planilla podrían ser beneficiados con la devolución de un monto del Impuesto a la Renta (IR) 2021. Conoce aquí quiénes y qué debes hacer para poder ser uno de los beneficiados.

La Sunat indicó que solo podrán participar de este beneficio aquellos contribuyentes que se encuentren en cuarta y/o quinta categoría, o sea, aquellos que emiten recibos por honorarios o están en planilla, también aquellos que realizan gastos con sustento a través de las boletas electrónicas y aquellos que pagan sus tributos.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS

Todas las personas que deseen adquirir este beneficio deben de saber que el depósito será aleatorio para aquellas personas que tengan registradas sus cuentas interbancarias. Es decir, todos aquellos que tengan su CCI registrado en la web de Sunat tendrán mayores posibilidades de recibir sus impuestos de retorno.

Si aún no tienes registrado tu CCI aquí te mostramos cómo hacerlo.

1. Entra a Sunat Operaciones en Línea con su Clave SOL (en el buscador) o HAZ CLIC AQUÍ.

2. Te saldrán cinco opciones para elegir. Selecciona Otras Declaraciones y Pagos.

3. Ingresa tu usuario o DNI y contraseña.

4. Ahora ubica la opción Otras Declaraciones y Solicitudes y selecciónala.

5. Da clic a la opción Mis Devoluciones / Devoluciones.

6. Selecciona Código de Cuenta Interbancario.

Y listo. Eso sí, para realizar todos estos pasos es necesario que tengas una Clave SOL, si aún no la tienes, debes de crearte una. Conoce todos los pasos haciendo CLIC AQUÍ.

DATOS IMPORTANTES DEL REGISTRO

A partir del 14 de febrero, también podrán registrar su CCI desde plataformas digitales como los aplicativos, esto a través de smartphones. El aplicativo es “Personas Sunat” y está disponible en Google Play y APP Store.

La cuenta del CCI debe estar registrada en moneda nacional, es decir debe ser una cuenta en soles, no en otra moneda. Además, debe de corresponder únicamente a la persona que realiza el registro, o sea, no puedes poner el CCI de otra persona que no seas tú.

Otro de los datos a tomar en cuenta es que no debe ser una cuenta de CTS, de lo contrario no servirá de nada el registro.

Toma en cuenta que la devolución se realizará de forma automática al número de CCI registrado, los trabajadores no deben de realizar ninguna gestión previa, mas que el registro de su cuenta en la página web de Sunat.

La institución estatal notificará a los beneficiarios mediante un correo electrónico.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS PAGOS?

De acuerdo a la información emitida por la Sunat se sabe que estos pagos se realizarán a partir del lunes 11 de abril. Se inicia en esta fecha porque hasta un día antes (10 de abril) es el vencimiento de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2021, entonces terminando ese plazo, al día siguiente inicia la devolución de oficio.

Hasta el momento la institución encargada de impuestos en el Perú ha indicado que son más de 184,000 trabajadores que tienen registradas sus cuentas, mientras que alrededor de 316,000 trabajadores en planilla no tienen un CCI registrado. Inclusive muchos beneficiados con el reembolso durante el año pasado, aún no registran su cuenta para hacer efectiva la devolución.

