Acertijo visual: dentro del salón de clases ¿dónde están los lentes?

Encuentra los lentes en el salón de clases cuanto antes (Foto: Facebook).

Ya estamos en los primeros días del 2022, y no paramos con los retos que generan atracción entre los usuarios. Por eso, seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿Cuál es lo nuevo ahora?

Ahora se viene una prueba que parece similar a la de finales del año 2021, donde nos ubicamos en un salón de clases para encontrar un error. Esta vez el siguiente reto es buscar los lentes dentro del aula donde hay un profesor enseñando matemáticas, mientras observa como sus alumnos están jugando con aviones de papel.

Este reto deberás superarlo en solo diez segundos para que sea serio. No se quiere asustar pero solo el 5% ha podido resolver el acertijo que ya es viral en redes sociales. En caso no logres encontrar el objeto entre el tumulto que hay en el salón de clases, líneas abajo tendrás la solución completa a esta prueba psicológicas. Mucha suerte y ánimos.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Estaba sobre la carpeta del chico color naranja, ahí en el suelo se encontraban los lentes que quizá es del profesor ya que no ha comenzado con las operaciones en la pizarra.

En cualquier caso, esperemos que esta prueba psicológica haya sido entretenida para despejar la mente ante la ola de contagios por la variante ómicron en el Perú y la gran ola de calor que acecha el verano en Latinoamérica. Compártelo con tus amigos, familiares u colegas y sigue disfrutando de más retos virales, test visuales o acertijos.

Solución: mira dónde se encontraban los lentes en la siguiente imagen. Foto: Facebook.

En caso desees probar un nuevo reto para tu personalidad, haz clic arriba para que puedas acceder a una lista especial. Se trata de los retos virales más difíciles de resolver para los usuarios durante el 2021. Si bien en muchas ocasiones pueden parecen sencillos de resolver, la verdad es que el porcentaje de personas que logra resolverlos es cada vez menor, sobre todo para los que tienen un límite de tiempo de resolución.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

