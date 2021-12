Programación de partidos de hoy, viernes 03 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Darwin Machis pugna por un balón con Mikel Balenciaga, en el Athletic-Granada del pasado viernes, en el que cayó lesionado el delantero venezolano. EFE/Miguel Toña

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay cita con algunas de las ligas europeas más importantes con partidos de la Bundesliga, la Liga de Portugal y LaLiga. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Unión Berlín vs. RB Leipzig por la Bundesliga, Benfica vs. Sporting Club por la Liga portuguesa y Granada vs. Alavés en LaLiga de España.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy hay duelos de la Liga Profesional de Fútbol Argentina, la Serie A en Brasil, la Primera División de Paraguay y más. Entre los encuentros más esperados están el de Athletico Paranaense vs. Cuiabá por la Serie A de Brasil y el de Vélez Sarsfield vs. Patronato la Profesional Argentina.

Liga de Portugal

2:00 p.m. Portimonenese vs. Porto – GolTV

4:15 p.m. Benfica vs. Sporting Club – GolTV

Bundesliga - Alemania

2:00 p.m. Unión Berlín vs. RB Leipzig – Star+

LaLiga – España

3:00 p.m. Granada vs. Alavés – ESPN 2

Serie A – Brasil

5:00 p.m. Athletico Paranaense vs. Cuiabá – Star +

6:00 p.m. Chapecoense vs. Atlético GO

6:00 p.m. Sport Recife vs. Flamengo – Star +

7:00 p.m. Fortaleza vs. Juventude – ESPN Extra

Liga Profesional de Fútbol – Argentina

5:15 p.m. Central Córdoba vs. Unión Santa Fe – Fox Sports Premium

5:15 p.m. Colón vs. Atlético Tucumán – TyC Sports, TNT Sports

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Patronato – TyC Sports, TNT Sports

Primera División – Paraguay

5:30 p.m. Libertad vs. River Plate – Tigo Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN Extra, ESPN 2, GolTV, TNT Sports, Fox Sports, TyC Sports y Tigo Sports.

