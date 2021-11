Programación de partidos de hoy, martes 30 de noviembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy se disputa una nueva fecha de la Serie B italiana.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay cita con las ligas europeas con partidos de la Serie A, Serie B, la Ligue 1 y la Premier League. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Vicenza Virtus vs. Benevento por la Serie B, Leed United vs. Crystal Palace por la Premier League y Juventus vs. Salernitana en la Serie A. Además, hoy empieza la primera ronda de la Copa del Rey con encuentros que irán desde la mañana a la tarde, se harán presentes los equipos de Luis Abram y Renato Tapia. Primero Granada jugará contra CD Laguna y más tarde Celta de Vigo se enfrentará a CD Ebro.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy hay duelos de la Liga Profesional de fútbol de Argentina, la MLS, el Brasileirao y el Camponato Uruguayo. Uno de los partidos más esperados es el de Boca Juniors vs. Newell’s por la Liga Profesional Argentina. También, hoy hay un amistoso femenino entre las selecciones de Ecuador y Argentina. Continúa leyendo para no perderte los datos de ningún encuentro del día de hoy.

Campeonato Uruguayo – Uruguay

7:45 a.m. River Plate M. vs Villa Española – GolTV Play

2:30 p.m. Fénix vs Boston River – GolTV, GolTV Play

Serie B - Italia

12:00 p.m. AC Pisa vs. Perugia – Footters

2:30 p.m. Benevento vs. Vicenza Virtus – Footters

2:30 p.m. Cremonese vs. Frosinone – Footters

2:30 a.m. SPAL vs. UD Lecce – Footters

2:30 p.m. Pordenone vs. Alessandria – Footters

Serie A – Italia

12:30 p.m. Fiorentina vs Sampdoria – Star +

12:30 p.m. Atalanta vs Venezia - Star +, ESPN 2

2:45 p.m. Hellas Verona vs Cagliari – Star +

2:45 p.m. Juventus vs. Salernitana – Star +, ESPN

Copa del Rey – España

1:00 p.m. CD Laguna vs Granada CF – DirecTV Sports

1:00 p.m. Victoria CF vs Villarreal – DirecTV Sports

1:00 p.m. Unami vs Alavés – DirecTV Sports

3:00 p.m. CD Ebro vs Celta de Vigo – DirecTV Sports

3:00 p.m. Mollerusa vs Getafe – DirecTV Sports

Amistoso Femenino

3:00 p.m. Ecuador vs Argentina – DirecTV Sports

Liga Profesional Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs. Sarmiento – TyC Sports Internacional

5:15 p.m. Boca Juniors vs. Newell’s – Star +, ESPN

7:30 p.m. Banfield vs. Independiente – TyC Sports Internacional

Brasileirao - Brasil

5:00 p.m. Juventude vs. Bragantino – Star +

6:00 p.m. Flamengo vs. Ceará – Star +

7:00 p.m. América MG vs. Chapecoense – Star +

8:00 p.m. Cuiabá vs. Palmeiras – Star +

MLS – Estados Unidos y Canadá

7:30 p.m. New England vs New York City – Star +, ESPN 3

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN, ESPN 2 y 3, GolTV, GolTV Play, DirecTV Sports y Footters.

