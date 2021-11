Renovación Popular en contra de que carné de vacunación restrinja el libre tránsito

Renovación Popular en contra de carné de vacunación.

El anuncio del Gobierno de restringir el ingreso a espacios cerrados a aquellas personas mayores de 18 años que no tengan las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ha generado preocupación en el Congreso de la República.

Así lo demostró el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien se mostró en contra de la obligatoriedad de la presentación de un carné de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados, y para trabajadores de una empresa, a partir de diciembre.

En una carta dirigida a la premier, Mirtha Vásquez, el congresista Muñante consideró que la norma del Gobierno compromete derechos constitucionales, además de que solo ahuyentaría del proceso de vacunación a los más jóvenes del país.

“Lo que he manifestado en esa carta dirigida a la Premier es que no se puede boicotear el proceso de vacunación con el cual yo estoy sumamente de acuerdo, no soy un antivacuna, aliento a la población a vacunarse. Lo que estoy en contra es que se utilicen medidas que podrían retrasar el proceso de vacunación en nuestro país, puede generar efectos contrarios. Cuando los jóvenes, población menos afectada por esta pandemia, se ven afectados a vacunar evidentemente se puede generar un efecto contrario”, dijo Alejandro Muñante.

Alejandro Muñante argumentó en RPP que este reclamo lo hace tras las quejas que recibe de los ciudadanos a través de las redes sociales y su despacho parlamentario. Según el parlamentario, las personas se encuentran preocupadas por la obligatoriedad de la norma del Gobierno que afecta el derecho al trabajo y a la libertad de conciencia.

“No tiene digamos una justificación razonable, en la medida que no se puede restringir derechos constitucionales como la libertad de religión, la libertad de trabajo... los derechos constitucionales se pueden restringir en la medida en que se procure un bien mayor como es la salud pública, pero esto siempre y cuando se haya demostrado científicamente que la vacunación evita los contagios y esto no está demostrado”, dijo.

Por último, manifestó que la inmunización contra la COVID-19 debe ser un proceso “libre y espontáneo”.

“Yo lo que incentivo es a la gente a vacunarse porque he visto y he tenido casos de familiares que han muerto producto de esta enfermedad, no me estoy considerando un antivacuna, no estoy en contra del proceso de vacunación. Pero se están violando derechos constitucionales en el afán de procurar la inmunización”, afirmó.

REGLAMENTO PARA VOLVER A LA PRESENCIALIDAD

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo esta mañana en una entrevista a TV Perú que en 15 días se tendría listo el reglamento para que las empresas con más de 10 trabajadores puedan volver al trabajo presencial.

Además, señaló que los trabajadores que no tengan las dosis de vacuna podrían entrar en el régimen de suspensión perfecta de labores.

Esto se da en el marco de la resolución aprobada el pasado 14 de noviembre, la cual manda a que desde el 15 de diciembre las empresas con más de 10 trabajadores podrán optar por el regreso al trabajo presencial, solo si el 100% de sus empleados están vacunados con las dos dosis.

El reglamento es necesario para que la norma pueda ejecutarse. En ese sentido, Cevallos también afirmó hacer dado primer aviso a los empresarios sobre la norma.

Del mismo modo, el ministro señaló que también se contemplarán sanciones dentro del reglamento. Estas estarían dirigidas a las empresas que incumpla con las disposiciones y en el caso los trabajadores no quieran vacunarse.

