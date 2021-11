Ricardo Gareca defendió a Luis Advíncula y Carlos Zambrano tras duras críticas de Martín Liberman

Luis Advíncula y Carlos Zambrano se perfilan como titulares ante Bolivia.

Este martes, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa previo a lo que será el duelo entre Perú y Bolivia por las Eliminatorias. El entrenador argentino fue consultado por las críticas que recibieron Luis Advíncula y Carlos Zambrano en la semana y el ‘Tigre’, a su estilo, defendió a sus jugadores. Además dejó en claro lo importante que son ambos para la ‘blanquirroja’.

“Esas son cosas a las que estamos expuestos en el fútbol. A mí durante seis años me han dicho de todo y me han cuestionado muchas cosas y siguen haciéndolo. No estamos al margen de las críticas. Respetamos la opinión de la gente de afuera. Pero una cosa es lo que piensan de nosotros y otra lo que pensamos nosotros de nosotros mismos” , señaló el ‘Flaco’ sobra las duras críticas que recibieron ambos defensores por parte del periodista argentino Martín Liberman.

El estratega de la ‘bicolor’ sostuvo que los dos títulos del ‘Kaiser’ con Boca Juniors no es para menos. Asimismo, manifestó que ‘Lucho’ recién lleva poco tiempo en el conjunto xenieze. Y sobre todo que ambos jugadores nacionales no llegaron en un buen momento del equipo argentino, por lo que se les hizo más complicado la adaptación. “Eso hay que analizarlo”, agregó el técnico gaúcho.

