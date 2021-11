Evaluación Docente 2021: conoce dónde rendirás la Prueba de Nombramiento

El ingreso de los postulantes a los centros de evaluación será de 7 a.m. a 8 a.m. | Foto: Agencia Andina

Este sábado 13 de noviembre, en el marco de la evaluación docente, más de 283 mil maestros rendirán la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021, que permitirá el ingreso de los profesores a la Carrera Pública Magisterial y determinará los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente de los años 2022 y 2023.

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, informó que el sector tiene una voluntad enérgica y firme de desarrollar la evaluación, la cual se hará de todas maneras este sábado de forma impecable y transparente, “y yo personalmente la supervisaré”.

Luego de pedir a los maestros que no tomen en cuenta informaciones falsas sobre una supuesta postergación de la prueba, Gallardo señaló que se han habilitado más de 700 centros de evaluación a nivel nacional, más del 100% respecto de los años anteriores, debido a que en estos locales solo se permitirá un aforo de 15 postulantes por aula, con un distanciamiento de dos metros durante la aplicación de la prueba.

¿DÓNDE RENDIRÁS TU PRUEBA?

El titular de Educación invocó a los postulantes a verificar su centro de evaluación y tomar las medidas y previsiones necesarias de transporte y traslado para llegar a tiempo. Haciendo clic en este link del Minedu podrás consultar tu centro de evaluación.

Para ello, ingresa el número de tu documento de identidad (DNI), el código de la imagen y luego presiona el botón Ingresar.

Asimismo, explicó que el ingreso de los postulantes a los centros de evaluación será de 7 a.m. a 8 a.m. y precisó que no se permitirá el ingreso de acompañantes ni menores de edad.

Los postulantes deben asistir portando únicamente su documento de identidad y doble mascarilla. Además, deben revisar las recomendaciones y prohibiciones para el día de la prueba.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La prueba se aplicará bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que está terminantemente prohibido asistir con algún aparato electrónico (celular, reproductor de sonido, cámara de fotos, video grabadora, tablet u otro) o cartera, maletín, mochila o similares. De incumplirse esta indicación, el postulante será inmediatamente retirado y no podrá rendir la prueba.

Para más información, los postulantes pueden revisar la página web del concurso o comunicarse a la línea de atención de consultas (01) 615-5887 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

¿CONTINUARÁ LA EVALUACIÓN DOCENTE?

Con la finalidad de promover el nombramiento de los maestros contratados que ya han pasado por muchos años la evaluación docente, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, dio a conocer a fines de octubre que su sector trabajará en esta nueva disposición.

Durante su primera conferencia de prensa, el titular del Minedu refirió que esta evaluación deberá ser mejorada, pues “no está siendo considerada como debe serlo”.

“Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados y su práctica en las aulas ya los ha calificado, su ejercicio en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo; sin embargo, se les hace pasar por el vía crusis de la zozobra, la incertidumbre, de si van a trabajar o no ese año”, precisó Carlos Gallardo.

“Vamos a propiciar el recorte, los miles de profesores contratados tienen que ser [nombrados], vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año, que para quienes han pasado la decena de evaluaciones ya sean nombrados. La evaluación tal como se está desarrollando es absolutamente descendente, solo se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y maestros”, añadió.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO