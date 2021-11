Personas con discapacidad en edad de trabajar serán registrados para acceder a empleos. (Foto:Andina)

Buenas noticias. Un grupo vulnerable y con pocos avances por parte del Estado para su bienestar son las personas con discapacidad, quienes ahora podrán tener mayores oportunidades de inserción laboral a través del registro de personas con discapacidad en edad de trabajar.

La implementación del Registro Itinerante de Personas con Discapacidad en edad de trabajar , utilizará una data actualizada y confiable sobre este grupo de ciudadanos, tanto a nivel distrital y regional con el fin de promover y facilitar la inserción de los mismos en el mercado laboral. Además, se realizarán capacitaciones en la plataforma de Empleos Perú.

Esta información fue brindada por el presidente Pedro Castillo durante el primer encuentro presidencial con las organizaciones de personas con discapacidad en Palacio de Gobierno, quien además sostuvo que “es momento de dejar de lado los homenajes y pasar a la acción, con el fin de lograr un trato digno para esta población vulnerable”.

“Ustedes tienen toda la capacidad y posibilidad de asumir una responsabilidad tan igual como cualquier otra persona”, señaló el mandatario al dirigirse a los presentes.

Durante este encuentro también se encontraba la ministra de trabajo, Betsy Chávez, quien envió un mensaje a todas las personas para que lean y sigan las recomendaciones del Banco de Casos de Ajustes Razonables, donde encontrarán casos de buenas prácticas laborales realizadas por diversas empresas. El fin es replicar estas acciones correctas y promover la igualdad y equidad de las personas con discapacidad aumentando las posibilidades de empleo y reduciendo barreras y obstáculos para su inclusión laboral.

Desde ya existe una página web accesible llamada ‘Empleos y Personas con Discapacidad’; no obstante, el anuncio busca implementar y virtualizar los procesos manuales y bolsas de empleo.

SOBRE EL CONADIS

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) es el órgano encargado de velar por los derechos de la persona con discapacidad, efectuando y además es quien financia los fondos que el Estado brinda con el fin de promover una atención eficiente hacia las personas con discapacidad.

Durante sus declaraciones el presidente Pedro Castillo sostuvo que es importante comenzar a trabajar en pro de las personas con esta condición y que de ser necesario se tomarán medidas correctivas hacia el Conadis.

“Creemos importante que si hay que corregir Conadis, se corregirá, si hay que corregir alguna cosa, la corregiremos y creemos que el Conadis tiene que empezar a trabajar y reconocer a todas las personas con discapacidad”, destacó.

Resaltó la importancia de dejar de lado la discriminación laboral y en general con la que lidian día a día este grupo de ciudadanos y es por ello que es tomarán nuevos mecanismos. Solicitó el apoyo directo a Betsy Chávez.

“Por eso necesito, señora ministra, a un representante de estos hombres y mujeres acá en el despacho para el ministerio. Vamos a bajar a las regiones, no solo para reunirnos con ellos. Basta de discursos, basta de reuniones. Tienen que asumir una responsabilidad y ejerciendo una en defensa de sus derechos. Para eso los llamamos, no para la foto, no para esta reunión, sino para que tengan directamente el acceso al trabajo, al trato digno, al respeto”, expresó el jefe de Estado.

Recordemos que según el último reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, se sabe que el 10% de la población peruana cuenta con alguna discapacidad, sea física, sensorial, intelectual, psíquica, entre otras. En una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que fue revelada en el 2019 se conoció que uno de cada tres peruanos con discapacidad sufre discriminación, principalmente en la calle (28 %), en los hospitales públicos o las postas médicas (16 %) y en sus centros laborales (15 %).

