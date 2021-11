Viviana Rivasplata y su secreto para tener una relación estable: “Creemos en la familia

Viviana Rivasplata se casó en el 2012 con Bruce Greifenstein. (Foto; Instagram/ TV)

Viviana Rivasplata se casó con Bruce Greifenstein en el 2012, fruto de su amor nació Patrick y Tarek. Y si bien su esposo le ha pedido agrandar la familia, la rubia se lo toma con calma. Ante las constantes separaciones que se ven en la farándula local, la exmodelo se atrevió a contar cuál es el secreto para tener una relación estable.

Como se recuerda, Rivaspalata fue una de las modelos más cotizadas del medio. Asimismo, la hoy empresaria fue elegida en el 2001 como la flamante Miss Perú.

“El secreto de un matrimonio estable es el amor verdadero, los dos hemos decidido querer estar juntos, ser compañeros de vida y estar para nuestros hijos, porque, tanto Bruce como yo, creemos en la familia. Cuando dos personas tienen el mismo objetivo de vida no es complicado tener un matrimonio estable, gracias a Dios tenemos una familia linda” , indicó la rubia.

Cabe recordar que este es el segundo matrimonio de la reina de belleza, pues en el 2002 se casó con el exfutbolista Roberto Martínez, durando solo 3 años.

Siete años después se casó con Bruce Greifenstein, un empresario que prefiere estar lejos de la pantalla. Las pocas veces que ha salido en cámaras es por Viviana, demostrando lo mucho que quiere a la madre de sus hijos.

“Mi esposo quiere que ampliemos la familia, estamos en medio de muchas cosas, pero estamos intentándolo, esperamos que más adelante se puedan concretar los planes de agrandar nuestra familia.”, acotó Viviana, quien regresó a la televisión como invitada de Mi mamá cocina mejor que la tuya, programa que se emitirá este domingo 7 de noviembre a las 7 de la noche, por América Televisión.

Viviana Rivasplata en el programa de Ethel Pozo (Foto: América TV)

Aquí la exmodelo mostró sus dotes culinarios, aquellos que conquistaron a su pareja.

“La pasé lindo, me divertí muchísimo en la cocina al lado de “Cachay”, es imposible no reírse con él, pero pensé que cocinaba mejor. Igual, la idea es pasarla bien y que todo sea dinámico, y así fue. Yo sé cocinar, pero no cocino todos los días. Durante la semana trabajo, y ya los fines de semana, para relajarme, me meto a la cocina para engreír un poquito a mi familia con mi comida norteña”, contó.

“Yo conquisté a mi esposo (Bruce) con mi sazón norteña. Él es norteamericano, pero le fascina la comida peruana, en especial la del norte, le encanta el zapallito loche.”, acotó.