COVID-19: Estos serán los nuevos protocolos de bioseguridad en centros comerciales y restaurantes

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó que en la semana se emitirá formalmente los protocolos actualizados sobre las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. Pero adelantó que medidas como el control de la temperatura y la desinfección del calzado antes de ingresar a establecimientos comerciales o lugares públicos serán suspendidas.

“No tiene ningún sentido (mantenerlas tal cual), nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas ya está demostrado que no tiene mayor efectividad”, dijo en Espacio Vital en RPP.

Sobre las medidas de control de temperatura y desinfección del calzado, dijo que está demostrado que no son efectivas.

“(Eso) no tiene ningún sentido. Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas se ha demostrado que ya no tiene mayor efectividad. Yo calculo que esta semana debe ya salir finalmente el protocolo para modificar eso. El control de temperatura y limpieza de zapatos no tienen mayor sentido mantenerlas en este momento”, dijo el titular de la cartera de Salud en declaraciones a RPP.

El ministro Cevallos dijo que el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso con anticipación estas medidas y que las modificaciones formales se aprobarían en la sesión de Consejo de Ministros.

VACUNACIÓN DE JÓVENES DE 15 A 17 AÑOS

Por otro lado, el ministro confirmó que se adelanta la vacunación para menores de 18 años. Hernando Cevallos, dijo el pasado 28 de octubre, que la inmunización del grupo etario de 15 a 17 años de edad iniciará este sábado 30 de octubre y ya no el 2 de noviembre como se tenía previsto en un primer momento.

El titular de la cartera de Salud señaló que los adolescentes de este grupo etario estarán registrados en la plataforma Pongo el Hombro.

“La vacunación se va a hacer por grupos etarios. Vamos a empezar hasta los 15 años, porque muchos van con su familia y se generan colas complicadas. No queremos que se aglomere la gente y haya mayor posibilidad de contagios”, dijo en una entrevista a RPP.

“Esta es una decisión que ha surgido en los últimos días, ya que viene Halloween y es una ocasión para incentivar la vacuna. Estamos en condiciones de adelantar esta vacunación y va a empezar este sábado”, añadió.

CONCURSO DE HALLOWEEN

Además, Hernando Cevallos, indicó que, para incentivar la vacunación, se planea hacer un concurso de disfraces entre los adolescentes con motivo de Halloween.

“Ahora que vienen las fiestas de Halloween. No queremos que haya fiestas con asistencia masiva, pero sí le podemos poner una cuota de fiesta a la vacunación y podemos hacer un concurso de disfraces por Halloween y, por qué no, empezamos este fin de semana si tenemos la provisión de vacunas”, dijo.

Indicó que el concurso sería el sábado y domingo con los que quieran asistir en Lima, Callao y Arequipa y luego en el resto del país.

HOSPITAL DE ATE

Mas temprano, el ministro de Salud verificó las serias deficiencias de infraestructura y equipamiento del antiguo Hospital de Ate Vitarte, y anunció que se iniciará una evaluación técnica para definir las áreas que se priorizarán para su traslado a los ambientes del nuevo Hospital Emergencia Ate Vitarte.

Durante su recorrido, el titular de Salud llegó a la unidad de neonatología, donde observó las pésimas condiciones en las que son atendidas las madres gestantes por falta de camillas.

El ministro recogió las demandas de los pacientes, médicos y del personal de salud que reclama una pronta reubicación de sus áreas al nuevo Hospital de Emergencias de Lima Este.

