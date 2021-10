Epic Games se inspira en Among Us para el modo de ‘Impostores’

Fornite: modo de juego 'Impostores'. (foto: Epic Games Store)

En agosto, Epic Games lanzó ‘Impostores’, un nuevo modo de juego de Fortnite que causó mucha controversia por su “similitud” con el juego ‘Among Us’. La polémica fue inmediata, ya que la evidente igualdad entre los dos títulos era innegable; de hecho, la mecánica y la jugabilidad eran básicamente las mismas.

La introducción del modo Imposters para Fortnite fue tan grande que los desarrolladores de Innersloth, los creadores de Among Us, criticaron duramente a Epic Games. Llama la atención que la empresa de Tim Sweeney ahora, pocos meses después de la polémica, admita que se “inspiró” en el trabajo de sus compañeros.

Este reconocimiento se entregó a través de la cuenta verificada en Twitter de Fortnite, en una entrada dedicada a las novedades de la última actualización. “¡V18.20 trae mejoras a Imposteres, el modo de juego inspirado en Among Us de Innersloth!” Se lee en el texto.

Que Fortnite: Imposters sea una copia de Among Us no sorprende a nadie en la comunidad de jugadores. Lo que es realmente único es la forma en que Epic Games lo admite en voz alta.

Además, es sumamente raro que el famoso videojuego creado por Epic Games no haya colaborado con Among Us, así tal vez crear una ‘skin’ con los rasgos de los personajes que aparecen en el juego de Innersloth. Lo que todavía no se sabe es si este reconocimiento se da en el contexto de una “tregua” entre las dos empresas; o si hay algún condimento legal detrás de él que no ha sido divulgado públicamente.

Horas después, Fornite y Among Us, negociaron a través de sus cuentas de Twitter. Todo comenzó en el perfil de Fortnite:

Fornite: Impostores. (twitter: @ForniteGame)

Luego de esta publicación en twitter, la cuenta de Fornite intentó mantener un cruce ‘amistoso’ con la cuenta de Among Us.

Fornite y Among Us. (twitter: ForniteGame / AmongUsGame)

Fornite y Among Us. (twitter: ForniteGame / AmongUsGame)

¿EPIC GAMES TERMINÓ CON LA POLÉMICA ENTRE FORNITE IMPOSTORES Y AMONG US?

Sería bueno tener más información relacionada con esta situación, sobre todo para saber si los desarrolladores de Fortnite y los de Among Us han llegado a un acuerdo para acabar con la polémica de los impostores.

(Foto: Twitter)

El intercambio de Twitter parece reflejar que la animosidad se ha quedado atrás y que puede haber un trabajo conjunto en el futuro. Veremos si ese es el caso. En cualquier caso, Epic Games parece querer alejarse de la discusión sobre si su popular battle royale copia sus principales características a otros juegos del género.

Recordemos que en ese momento vivió una situación similar con PUBG, con solicitudes intermedias, aunque luego los desarrolladores se hicieron ‘amigos’.

Por ahora, Fortnite ha actualizado a los impostores con la opción de que los jugadores elijan si quieren ser agentes o impostores; e incluso incorporó chats de voz abiertos en los juegos.

¿EN QUÉ CONSISTE FORNITE: IMPOSTORES?

En este juego, Epic Games reúne a ocho jugadores, bajo el papel de agentes de la seguridad, que tienen el objetivo de proteger un lugar. Sin embargo, uno de estos jugadores no tiene intenciones claras y depende del resto de jugadores detectar quién es el Impostor (exactamente igual que Among Us). Mientras, los agentes deben realizar tareas que les han sido asignadas, a la vez que deben perseguir al resto para ver quién está haciendo fechorías y evitar caer a manos del asesino o impostor, quien, a su vez, tratará de entorpecer la jugada de sus compañeros.

¿AMONG US ES EL CREADOR DE ESTE CONCEPTO DE JUEGO?

Es sabido por el público que Innersloth no inventó el concepto y, de hecho, es un juego de fiesta popular en el que el impostor suele ser un hombre lobo.

Pero Innersloth fue el desarrollador que llevó este concepto a la audiencia general y lo presentó a las nuevas generaciones, además de encontrar una manera de adaptarlo a un formato multijugador en línea. Y también fueron los primeros en lamentar que Epic no estuviera a la altura de una colaboración en lugar de hacer un robo a los créditos de forma tan descarada.

