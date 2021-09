Diego Rebagliati se llena de confianza: “Es mejor enfrentar a este Brasil que al de la Copa América 2021”

Diego Rebagliati analizó de esta forma el Perú vs Brasil de las Eliminatorias.

Diego Rebagliati habló en la previa del Perú vs Brasil por Eliminatorias Qatar 2022. El panelista y comentarista de Movistar Deportes se llenó de confianza al ver la ‘nueva’ plantilla de los brasileños, que no cuenta con 8 de sus principales figuras que militan en la Premier League por polémica postura de dicha liga contra la fecha triple de esta parte del mundo.

“Creo que es mejor enfrentar a este Brasil que enfrentar al Brasil que vino a Lima... o al de la Copa América . Por más buenos futbolistas que sea, a ellos les empieza a pesar a estas alturas el tener oportunidades con la camiseta de Brasil, porque no están jugando la clasificación, eso ya está logrado”, señaló Diego Rebagliati en el programa pelotero ‘Al Ángulo’.

“Lo que se juega Gerson, por ejemplo, que mañana será titular al lado de Casemiro. O el central Verissimo, que iba a jugar con Argentina. Ellos se están jugando un lugar en el Mundial, en el grupo. Eso a la larga es una presión, una tensión. Es un Brasil que ahora depende mucho más de Neymar”, acotó sobre los ‘nuevos’ jugadores que llamó Brasil para estas jornadas de Eliminatorias.

Los jugadores que no pudieron unirse a la selección de Brasil: Roberto Firmino (Liverpool), Fabinho (Liverpool), Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Jesús (Manchester City), Raphina (Leeds), Thiago Silva (Chelsea) y Fred (Manchester United). Richarlison (Everton) no fue considerado porque su club le permitió jugar los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, el también comentarista de GOLPERÚ dio su postura sobre el sistema que Perú debería usa frente a Brasil. “A mí me gustaría ver el 4-3-3 de vuelta. No sé si Ricardo Gareca lo va a hacer o no. Creo que está con ganas de darle continuidad al 4-2-3-1, de darle minutos a Edison Flores y de recuperar a algunos jugadores que él considera tenerlos con ritmo”.

“No veo a Gianluca Lapadula al 100%. Quisiera ver al equipo con Wilder Cartagena y Christofer Gonzáles al medio. Yoshimar Yotún y Renato Tapia van a sentir el rigor de los 2 partidos, y tener toda la mitad de la cancha para ellos, va a ser bravo. Ricardo Gareca insiste que Perú se recupera físicamente rápido, está convencido. La ventaja sobre el ‘descanso’ de Brasil no le preocupa demasiado”, añadió.

Sobre la inclusión de Edison Flores en el once inicial pese a su bajo rendimiento ante Uruguay y Venezuela, Michael Succar opinó: “Mi punto de vista no pasa por el sistema o por el rival al que enfrentamos, sino por el rendimiento de los jugadores. Si Edison Flores estuviese bien, no le discutiría nada. Si no está Pedro Aquino y Christofer Gonzáles está bien, pongo a ‘Canchita’ en lugar de ‘Orejas’”.

Perú y Brasil se verán las caras este jueves 9 de septiembre en el Estadio Arena Pernambuco de la ciudad de Recife por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2021. La selección peruana buscará la hazaña en el país carioca para mantener intacto el sueño de clasificar a un nuevo Mundial. Ojo: el equipo de Ricardo Gareca no podrá contar con Paolo Guerrero por suspensión, pero sí con Gianluca Lapadula.

