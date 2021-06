¿Debemos cepillar los dientes de nuestros gatos?

Al igual que con los humanos, cepillar los dientes de su gato puede prevenir problemas de encías y dentales, reducir la placa y el sarro, y tal vez incluso ayudar a refrescar el aliento de su gato (REUTERS)

Los gatos puedes ser criaturas tercas, pero quizás no hay tarea más difícil que intentar cepillar los afilados dientes de tu felino.

Mordeduras Garras. Silbidos. Los dueños de gatos conocen la rutina después de que el veterinario recomiende un buen cepillado.

A juzgar por los memes virales, parecería que los dueños de felinos a menudo han tenido más éxito arreglando el pelo de su mascota con cepillos de dientes que usándolos para el propósito previsto.

Jan Bellows, presidente de la Fundación para la Odontología Veterinaria, sostuvo en diálogo con la revista Inverse que cepillar los dientes de su gato es “muy difícil de lograr”. Pero si puede lograr que su gato molesto coopere, la higiene bucal de su mascota probablemente se lo agradecerá.

Si alguna vez ha tenido la desgracia de soportar la mordedura de su gato, es natural que tenga cuidado de no meter los dedos cerca de la boca. Pero si puedes desafiar los temibles dientes caninos de tus gatos, entonces no es mala idea cepillarlos. Sin embargo, es mejor hablar con el veterinario de su gato antes de aplicar un nuevo régimen de limpieza potencialmente estresante para su felino.

“Al igual que con los humanos, cepillar los dientes de su gato puede prevenir problemas de encías y dentales, reducir la placa y el sarro, y tal vez incluso ayudar a refrescar el aliento de su gato”, explicó a la revista Mikel Delgado, experto en gatos en Feline Minds y becario postdoctoral en la Escuela de Veterinaria Medicina en UC Davis.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Un estudio de 2011 publicado en el British Journal of Nutrition encontró que cepillarse los dientes era “muy efectivo” para mantener la salud bucal, pero los dueños tenían que cepillar los dientes del gato a diario para ver el efecto deseado (REUTERS)

Un estudio de 2002 en el Journal of Nutrition encontró que cepillarse los dientes redujo la gingivitis, pero no tanto como se esperaba, aunque eso podría atribuirse al hecho de que los sujetos del estudio eran gatitos y aún no habían desarrollado problemas dentales graves.

Otro estudio de 2011 en el British Journal of Nutrition encontró que cepillarse los dientes era “muy efectivo” para mantener la salud bucal, pero los dueños tenían que cepillar los dientes del gato a diario para ver el efecto deseado.

Después de consultar con su veterinario, ha decidido asumir la nada envidiable tarea de cepillarle los dientes a su gato. ¿Por dónde deberías empezar? Primero, deberá adquirir productos dentales felinos recomendados por veterinarios. También querrá comprar un cepillo de dientes especial para mascotas que ha sido diseñado para perros y gatos. Si necesita un cepillo de dientes en un apuro, Delgado sugiere usar un cepillo de dientes para bebés de cerdas suaves, ya que puede encontrar uno en su farmacia local.

Pero hay una cosa que nunca debes hacer al cepillar los dientes de tu gato: usar pasta de dientes humana. “Nunca uses pasta de dientes humana para cepillar los dientes de tu gato”, dice Delgado. “En su lugar, utilice un producto específico para mascotas, que tenga un sabor más agradable”.

Con los suministros adecuados adquiridos, debe cepillar los dientes de su gato. Respire hondo y comience. Una cosa a tener en cuenta: cepillarle los dientes a tu gato no es como cepillarte los tuyos. Unas cuantas pasadas suaves en cada cuadrante de la boca (arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha) harán que los dientes de tu gato estén relucientes. Delgado dice que se debe en parte a que las enzimas en la pasta de dientes ayudan a reducir la cantidad de placa y ácido.

