¿Cómo será la evolución del e-learning en los próximos años tras su crecimiento durante la pandemia?

E-learning es una industria en crecimiento

La industria del e-learning creció significativamente durante la pandemia a nivel global. Si bien la COVID-19 catapultó la educación online, esta ya se encontraba en desarrollo desde hace muchos años atrás, por lo que el verdadero reto fue acelerar la consolidación de plataformas tecnológicas y la creación de una oferta de contenidos adecuada. Prueba del gran crecimiento de este tipo de enseñanza es que, según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la educación online ha crecido un 900% en el mundo desde el año 2000.

Y hay factores más alentadores. De acuerdo con un estudio de Research and Markets, se proyecta que el mercado mundial de la educación en línea llegue a una inversión global de $350.000 millones en el 2025. Estos datos confirman el futuro prometedor del e-learning, que, si bien se vio beneficiado de un momento a otro por la pandemia, tiene muchas ventajas para ofrecer a las nuevas generaciones que buscan una educación personalizada, actual, dinámica y descentralizada.

Sin embargo, eso no es todo. El porvenir del e-learning está marcado por la innovación y la tecnología, pues al estar inmerso en un mercado de constante actualización debe adaptarse rápidamente a los cambios actuales y futuros. En ese sentido, en los próximos años, nos enfrentaremos a grandes retos para que el aprendizaje en línea sea más centrado en la vida de las personas e involucre las nuevas tecnologías y estrategias innovadoras que acerquen a los usuarios a este tipo de plataformas.

Una de las tendencias que afectará el futuro inmediato de la educación en línea es el machine learning, el cual nos dará la posibilidad de crear planes de estudio adecuados para cada tipo de estudiante, pues al ser capaces de leer el comportamiento histórico de un perfil determinado podremos desarrollar un itinerario de estudios para otros usuarios con un comportamiento muy similar.

En el New York Times se publicó el artículo The machines are learning and so are the students, en el que se aborda un caso del uso del machine learning. Se trata de la experiencia de la maestra Jennifer Turner, quien por medio de usos aplicados de un sistema de inteligencia artificial que analiza la escritura de los alumnos y califica sus tareas, eliminó la dificultad de revisarlas, y, en lugar de ello, usó ese tiempo para generar actividades interactivas para sus alumnos. Así, este sistema le otorgó a la docente información y recomendaciones para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes.

Otra de las tendencias, que está marcando la pauta actualmente, es la necesidad de cursos enfocados en un tema específico, ya que el mercado digital se encuentra en constante cambio. Es así que las especializaciones en e-commerce, Trading, Finanzas Personales o hasta Desarrollo Personal y Bienestar General necesitan de academias que puedan ir al ritmo del mundo virtual.

De esta manera, se puede apreciar que la industria del e-learning tiene un futuro prometedor a nivel mundial, que requiere de empresas capaces de atender las necesidades cambiantes de los consumidores, que hagan uso de las nuevas tecnologías a su favor y siempre entreguen contenido de valor y alta calidad a los usuarios, así como herramientas de aprendizaje útiles e innovadoras.