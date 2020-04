Escuchar activamente, como vemos, no es solo escuchar sino también mirar y observar. En especial cuando tenemos por delante una situación tan particular y extraordinaria como es una pandemia de la que aprendemos día a día. El buen escucha ya habrá entendido, hace rato, que se trata de una situación social y no médica. Hace rato dejó de serlo y ya se estima que el PBI global se verá afectado de manera significativa, sin contar el sufrimiento individual de todas las personas que han perdido su empleo. En ello, la mente amplia para el análisis y comprensión es fundamental. Ocurrió en México, donde tras los irresponsables mensajes al inicio de la pandemia, hoy el Gobierno se está rectificando, o al menos avisando lo que se viene. El primer aviso ocurrió hace casi dos semanas cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un discurso a la ciudadanía en un tono muy diferente a las estampitas religiosas que lo habían acompañado previamente. En esta oportunidad, decidió reemplazarlas por gráficos en forma de curva epidemiológica. Desde la Secretaría de Salud, hace unos días se introdujo el concepto de número estimativo de contagios por intermedio de un factor de corrección, que situaba en más de 23.000 los casos probables, siendo las cifras oficiales de casos notificados mucho menores. Luego se avisó a la población que posiblemente las condiciones de confinamiento se endurezcan en los próximos días. Es claro que escucharon, no sé si a la ciudadanía, pero sí al mundo.