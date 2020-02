Todo esto me recuerda “La banalidad del mal”, expresión inmortalizada por Hannah Arendt. Es el subtítulo de Eichmann en Jerusalén, libro que recopila su cobertura del juicio para The New Yorker. La banalidad reside en que Eichmann es un ser común, como cualquier otro. Su maldad no es innata ni patológica, solo la mera consecuencia de obedecer sin interrogar la moralidad de las órdenes recibidas. Eichmann causa el mal a millones por ser eficiente, un simple burócrata como tantos que cumplen sus obligaciones sin cuestionar.