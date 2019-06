La firma del sábado, que había anunciado en la televisión, fue, en verdad, muy concurrida. Acudieron más de mil personas. Era una multitud pocas veces vista en la feria, así me lo dijeron personas de la editorial y mi agente literaria, que vino desde Barcelona. La fila era tan larga que causaba asombro entre quienes no me conocían. Estuve firmando desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, cinco horas intensas, extenuantes, sin darme un respiro. Firmé centenares de libros. Se agotaron pronto todos los ejemplares de mi más reciente novela y, poco después, todos mis títulos, todos. Me entristeció que no hubiese más libros míos, habiendo tanta gente que deseaba comprarlos. Lo más impresionante fue escuchar a lectores que decían haber tomado un avión desde Oslo, desde Berlín, desde Londres, desde Amsterdam, desde Lisboa, sólo para hacer esa larguísima fila, esperar dos o tres horas y compartir un momento fugaz conmigo. Pude confirmar lo que semanas atrás había corroborado en la feria de Bogotá: el éxito de mi programa es global, gracias a Youtube, y las personas compran mis libros porque ven mi programa. Recibí aquella tarde tantos regalos que las chicas de la editorial tuvieron que llevarlos en taxi al hotel, en bolsos grandes: me obsequiaron chocolates alemanes, belgas, suizos; libros publicados o por publicar; camisetas con lemas políticos; sombreros y gorras; dibujos, pinturas y caricaturas de mi hija, de mi perrito, de mí mismo; llaveros, banderas, poemas, abanicos; no digamos decenas de cartas manuscritas, diciéndome las cosas más amables o más chifladas. En verdad, el cariño del público en Madrid me abrumó y dejó profundamente agradecido.