El primer ministro tailandés decretó la disolución anticipada del Parlamento y allanó el camino para nuevas elecciones

La decisión, oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Real, sorprende al haberse producido antes de lo previsto y coincide con una escalada de violencia en la frontera con Camboya que provocó ya una veintena de muertos y forzó el desplazamiento de más de 500.000 personas

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, saluda a su gabinete el día que habla con miembros de los medios para anunciar la disolución del parlamento en la Casa de Gobierno en Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, decretó este viernes la disolución anticipada del Parlamento, apenas tres meses después de asumir el cargo, abriendo la puerta a la celebración de nuevas elecciones generales en el país.

La decisión, oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Real, sorprende al haberse producido antes de lo previsto y coincide con una escalada de violencia en la frontera con Camboya que provocó ya una veintena de muertos y forzó el desplazamiento de más de 500.000 personas.

Las elecciones para la Cámara de Representantes en Tailandia se organizarían entre 45 y 60 días después de la emisión del Decreto Real que disolvió el Parlamento. Durante este periodo, Anutin Charnvirakul liderará un gobierno interino con competencias restringidas y no podrá proceder a la aprobación de un nuevo presupuesto.

El decreto cita que “la Cámara de Representantes se disuelve para celebrar nuevas elecciones generales para elegir a sus miembros”. Según el mandatario, esta decisión genera una “solución adecuada para obtener un gobierno mayoritario estable (...), de modo que la administración del país pueda seguir funcionando de forma fluida y ordenada”.

Según argumentó la Gaceta Real, basada en un informe presentado por Anutin, el actual Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria y atraviesa un escenario interno plagado de desafíos, lo que compromete la estabilidad y continuidad de la gestión pública.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, saluda a los miembros de su gabinete (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Anutin, al frente del partido conservador Bhumjaithai, había sucedido en septiembre al anterior primer ministro, tras la destitución de este por incumplimientos del código de ética. Aunque se esperaba que la convocatoria anticipada llegara después de las fiestas navideñas, la creciente presión derivada de la situación fronteriza y la fragilidad política aceleraron los plazos para la disolución del Legislativo.

Anutin Charnvirakul expresó el jueves por la noche en Facebook su intención de “devolver el poder al pueblo”.

En paralelo, los choques lfronterizos entre Tailandia y Camboya continuaron el jueves por quinto día consecutivo y dejaron al menos 22 muertos. El primer ministro tailandés señaló que está dispuesto a “explicar y aclarar” personalmente a Donald Trump la situación fronteriza si recibe la llamada anunciada por el mandatario estadounidense.

“Si él (Trump) me llamara, en mi calidad de jefe de Gobierno, le explicaría y le aclararía cómo la situación evolucionó hasta lo que estamos viendo ahora. Tendría que escuchar detalladamente la información directamente de mí”, afirmó Anutin ante la prensa local.

La firma del tratado de paz entre Tailandia y Camboya en Malasia, con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump (Mohd Rasfan/REUTERS)

Anutin respondió así a las consultas sobre la intención de Trump de dialogar telefónicamente tanto con él como con el jefe de Gobierno camboyano, Hun Manet, para analizar el repunte de los ataques.

El propio Trump había reiterado en un acto político en Pensilvania que resolver la crisis se inscribe en su objetivo de poner fin a lo que denominó “ocho guerras” desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigió a ambos países poner “fin inmediato a las hostilidades”, señalando que la actual escalada viola el acuerdo de paz alcanzado en octubre en Malasia bajo mediación de Washington, aunque ese pacto fue posteriormente criticado por su falta de definición y por no abordar las causas profundas del conflicto.

(Con información de AFP)

