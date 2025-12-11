Corea del Sur exigirá etiquetas en anuncios generados por inteligencia artificial

Corea del Sur exigirá etiquetas obligatorias en anuncios generados por inteligencia artificial para combatir los deepfakes en redes sociales (foto: REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El gobierno de Corea del Sur anunció que, a partir del próximo año, los anuncios publicitarios creados con inteligencia artificial deberán portar una etiqueta que los identifique como tal. La medida busca frenar la proliferación de promociones engañosas con expertos ficticios y celebridades generadas mediante tecnologías como los deepfakes, que han inundado las redes sociales del país.

La decisión fue tomada tras una reunión de políticas liderada por el primer ministro Kim Min-seok en Seúl y forma parte de una serie de acciones destinadas a resguardar a los consumidores, especialmente a las personas mayores, que tienen más dificultades para distinguir si un contenido fue creado por una máquina.

Transparencia y protección del consumidor

Según explicó a The Associated Press Lee Dong-hoon, director de política económica y financiera de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, estos anuncios “están alterando el orden del mercado y es esencial actuar con rapidez”.

Lee detalló que toda persona que cree, edite o publique fotos o videos generados por inteligencia artificial quedará obligada a etiquetarlos claramente, y las plataformas deberán impedir que los usuarios eliminen o alteren esas etiquetas.

El auge de los anuncios con expertos digitales apócrifos o videos y voces de celebridades generados por IA, promocionando desde píldoras para bajar de peso y cosméticos hasta casas de apuestas ilegales, se ha vuelto algo habitual en las plataformas surcoreanas de YouTube, Facebook y otras redes sociales. Las autoridades prevén modificar la ley de telecomunicaciones y otras normativas relacionadas para que la obligación de etiquetado y su monitoreo reforzado entren en vigencia a comienzos de 2026. Las empresas que operan estas plataformas también serán responsables de supervisar que los anunciantes cumplan con la normativa.

“El control y la detección de este tipo de contenidos se está volviendo cada vez más difícil debido al crecimiento en la cantidad de anuncios falsos impulsados por IA”, advirtieron funcionarios. El Ministerio de Alimentos y Seguridad Sanitaria de Corea del Sur identificó más de 96.700 anuncios ilegales de productos alimenticios y farmacéuticos en internet en 2024, y 68.950 hasta septiembre de este año, frente a unos 59.000 en 2023.

Este fenómeno se expande incluso a campos como la educación privada, los cosméticos y los servicios de apuestas ilegales, lo que obliga a organismos de control, como la Agencia de Consumidores de Corea, a intensificar su trabajo para poder estar a la altura de los desafíos.

Las plataformas digitales deberán impedir la eliminación de etiquetas en fotos y videos generados por IA, reforzando la transparencia publicitaria (foto: REUTERS/Hollie Adams)

Sanciones y nuevos protocolos de vigilancia

Para desalentar la creación y difusión de anuncios falsos generados con inteligencia artificial, el gobierno planea incrementar las multas y establecer sanciones punitivas. Aquellos que distribuyan a sabiendas información falsa o manipulada por medio de la red podrán ser considerados responsables y enfrentar compensaciones de hasta cinco veces el daño causado.

Además, se prevé acelerar la eliminación de estos contenidos: las autoridades introducirán revisiones en menos de 24 horas y un mecanismo de emergencia para bloquear anuncios dañinos de manera inmediata. También se fortalecerán las capacidades de monitoreo del Ministerio de Alimentos y Seguridad Sanitaria, y de la Agencia de Consumidores de Corea —utilizando, irónicamente, tecnología de inteligencia artificial—.

Durante la reunión, Kim Min-seok, segundo funcionario en jerarquía detrás del presidente Lee Jae Myung, señaló a AP: “Es fundamental minimizar los efectos secundarios de las nuevas tecnologías mientras el país se adentra en la era de la inteligencia artificial”.

Una estrategia frente a los desafíos de la IA

La proliferación de anuncios fraudulentos es solo una parte del problema. El gobierno de Corea del Sur también enfrenta retos relacionados con el uso de inteligencia artificial para la producción y distribución de contenidos de abuso sexual. Un tribunal de Seúl sentenció recientemente a cadena perpetua a un hombre de 33 años por liderar una red de chantaje y explotación sexual online con más de 200 víctimas, entre ellas numerosos menores amenazados mediante deepfakes y otros materiales digitales manipulados.

Más allá de los riesgos, Corea del Sur mantiene su apuesta por el desarrollo de inteligencia artificial. En una reunión con empresarios, el presidente Lee reiteró su compromiso de impulsar la competitividad nacional en chips y semiconductores para inteligencia artificial, con inversiones en investigación y desarrollo de microprocesadores avanzados y la formación de nuevos polos industriales más allá del área metropolitana de Seúl.

Los gigantes surcoreanos Samsung Electronics y SK Hynix ya concentran más del 65% del mercado global de chips de memoria.

El Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones, por su parte, anunció que exigirá a las operadoras de telefonía móvil que migren hacia las redes independientes 5G como condición para renovar licencias 3G y LTE. Estas redes ofrecen mayor ancho de banda y menor latencia, lo que las convierte en la infraestructura óptima para aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial.