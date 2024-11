Rusia persigue a la bisnieta de Nikita Khrushchev: piden que sea declarada “agente extranjera” y cancelaron la presentación de su libro

Nina Khrushcheva

El Centro Yeltsin de Ekaterimburgo canceló abruptamente la presentación de un libro de Nina Khrushcheva, bisnieta del antiguo líder soviético Nikita Khrushchev, alegando razones técnicas. La cancelación se produce en medio de un creciente escrutinio de las declaraciones públicas de Khrushcheva sobre las actuales tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente y un aumento de la represión del Kremlin contra voces críticas y opositores.

En el acto, que estaba previsto para este martes 26 de noviembre, Khrushcheva iba a hablar de su último libro, centrado en la figura de su bisabuelo, que dirigió la Unión Soviética durante uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría: la crisis de los misiles cubanos de 1962.

La cancelación sigue una serie de retos a los que Khrushcheva se ha enfrentado en Rusia. Como profesora de asuntos internacionales en la New School de Nueva York e investigadora en el World Policy Institute, Khrushcheva ha mantenido siempre una postura crítica hacia las políticas del gobierno de Vladimir Putin.

El anuncio de la cancelación se produjo poco después de que el grupo pro Kremlin “Llamamiento del Pueblo” hiciera un pedido a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia del país para que investigaran a Khrushcheva y la designaran potencialmente como “agente extranjera”. El grupo citó sus críticas públicas a la invasión a Ucrania y sus debates sobre el posible colapso de la Federación rusa.

El Centro Yeltsin, un museo y espacio público dedicado al legado del primer presidente de Rusia, Borís Yeltsin, publicó un breve mensaje en su canal de Telegram en el que decía: “Lamentablemente, el evento ha sido cancelado por razones técnicas. Pedimos disculpas”.

La brevedad del anuncio ha llevado a algunos observadores a preguntarse si la cancelación se debió realmente a problemas técnicos o si refleja la creciente presión sobre las instituciones que acogen a oradores percibidos como críticos con las actuales políticas del Kremlin.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Khrushcheva ha sido una crítica vocal de las acciones de Putin. En una entrevista concedida en 2020 a BBC Mundo, reveló que había estado a punto de perder su pasaporte ruso por sus duras críticas al Kremlin. En marzo de 2022, declaró que su abuelo habría considerado la conducta de Putin como “despreciable”. En octubre del mismo año, haciendo una referencia al clásico de George Orwell 1984, argumentó que “en la Rusia de Putin, la guerra es paz, la esclavitud es libertad, la ignorancia es fuerza y anexar ilegalmente el territorio de un país soberano es luchar contra el colonialismo”.

En 2022, también afirmó que la situación actual podría entrañar mayores riesgos nucleares que el enfrentamiento de 1962, año de la crisis de los misiles de Cuba, principalmente porque ve menos voluntad de distensión diplomática por parte de los líderes actuales.

En enero de 2024, Khrushcheva ofreció un análisis geopolítico matizado, sugiriendo que “Putin lanzará todo lo que tiene a esta guerra”, anticipando que es poco probable que Ucrania recupere todo su territorio. Recomendó que Occidente se enfoque en fortalecer las defensas de Ucrania mientras se prepara para aprovechar cualquier oportunidad de iniciar negociaciones realistas con el Kremlin.

La cancelación de la presentación de su libro se produce en un contexto de crecientes restricciones al discurso público en Rusia, especialmente en lo que respecta a la invasión a Ucrania. Varias instituciones culturales rusas se han enfrentado a situaciones similares en los últimos meses, provocando cancelaciones de última hora de actos en los que participaban oradores con puntos de vista divergentes de las posiciones oficiales.

La cancelación de la presentación de Khrushcheva reviste además especial importancia dada la misión fundacional del Centro de celebrar la transición democrática de Rusia y el papel de Yeltsin en el apoyo a los derechos de autonomía de las antiguas repúblicas soviéticas.

Inaugurado como museo y espacio público dedicado al legado de Boris Yeltsin, el Centro recibió el reconocimiento internacional con el Premio Kenneth Hudson del Foro Europeo de Museos en 2017. Las instalaciones sirven tanto de archivo histórico como de centro cultural y albergan importantes objetos de la presidencia de Yeltsin, incluida una meticulosa recreación de su despacho en el Kremlin y de la sala de reuniones del Politburó. A través de exposiciones interactivas e instalaciones multimedia, documenta momentos cruciales de la historia rusa moderna, en particular el tumultuoso periodo de la disolución de la Unión Soviética y el intento de golpe de Estado de agosto de 1991.

Una académica prolífica e influyente, Khrushcheva ha publicado varios libros que exploran las intersecciones entre arte, política y historia rusa, incluyendo Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics (Imaginando a Nabokov: Rusia entre el arte y la política), The Lost Khrushchev: A Journey into the Gulag of the Russian Mind (El Khrushchev perdido: Un viaje al Gulag de la mente rusa ), y In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones (Tras las huellas de Putin: En busca del alma de un imperio a través de los once husos horarios de Rusia). Su más reciente publicación en ruso, Nikita Khrushchev: Un caso atípico del sistema, fue lanzada en 2024.