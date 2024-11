Rusia defendió el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte al mar de Japón. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Rusia defendió hoy el lanzamiento de misiles balísticos hacia el mar de Japón por parte de Corea del Norte como un “legítimo” medio de defenderse de la amenaza occidental en la península coreana.

“Vemos el lanzamiento de estos misiles balísticos como un medio absolutamente legal y legítimo, como una respuesta a las crecientes amenazas contra Corea del Norte, contra toda la península coreana, debido a la política de EEUU y sus aliados”, dijo Mijaíl Rudenko, viceministro de Exteriores, a la prensa local.

Rudenko, cuyo país en el pasado criticó ese tipo de lanzamientos, subrayó que Piongyang no está obligada a informar a Moscú, ya que se trata de un país soberano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano y el Ministerio de Defensa de Japón detectaron los lanzamientos norcoreanos que llegaron justo antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y después de que Piongyang lanzara un misil balístico intercontinental (ICBM) el pasado jueves.

Foto de archivo: La cooperación militar entre Rusia y Corea del norte preocupa a EE.UU. y sus aliados. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

A su vez, Rudenko aseguró que el tratado de asociación estratégica integral firmado entre ambos países y ratificado por la Duma o cámara de diputados rusa “no contempla la creación de una alianza militar y no representa una amenaza para terceros países”, además de que respeta el derecho internacional, no tiene carácter de confrontación y no altera la arquitectura de seguridad en Asia Nororiental.

“La firma del acuerdo no es más que un paso conjunto de Moscú y Pionyang para replantearse los enfoques a la hora de garantizar la seguridad en el marco de las alarmantes tendencias político-militares”, argumentó.

El diplomático ruso también aludió a la visita la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, que concluye este martes.

Choe Son-hui, ministra de Exteriores de Corea del Norte, en su visita al Kremlin. (Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Destacó que ambas partes mantuvieron consultas estratégicas, ya que se trataron tantos asuntos de seguridad como económicos, incluido “todo los asuntos que se desprenden” del tratado de asociación, que incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión.

Además, negó tener conocimiento de que Rusia se proponga incrementar hasta las 600.000-700.000 toneladas los suministros de arroz al conocido como país ermitaño.

En su tercera visita en lo que va de año, Choe llegó el pasado 29 de octubre a este país en medio de las informaciones de Corea del Sur, Ucrania y Occidente sobre el despliegue de miles de soldados norcoreanos en territorio ruso para su entrada en combate.

Choe Son-hui se reunió con Vladimir Putin en su visita a Moscú. (Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

El viernes la jefa de la diplomacia norcoreana mantuvo consultas con su colega ruso, Serguei Lavrov, y el lunes fue recibida por el presidente, Vladimir Putin.

Choe aseguró tras reunirse con Lavrov que desde el comienzo de la conocida como ‘operación militar especial’ el líder norcoreano, Kim Jong-un, “dio instrucciones de apoyar decididamente al Ejército y al pueblo ruso en su guerra santa”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró el lunes que unos 11.000 soldados norcoreanos se encuentran ya en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania y parcialmente ocupada por las fuerzas ucranianas.

(Con información de EFE)