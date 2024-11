Josep Borrell visitó la zona desmilitarizada entre las dos Coreas en medio de la escalada de tensiones entre ambas naciones

Josep Borrell visitó la frontera intercoreana y urgió a “invertir en la paz”.

La UE y Corea del Sur buscan fortalecer cooperación en seguridad y defensa.

Borrell condenó el último lanzamiento de un misil norcoreano desde Japón.

Lo esencial: el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, visitó la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, destacando la importancia de “invertir en la paz”. Además, se reunió con líderes surcoreanos para discutir el refuerzo de la colaboración en defensa y seguridad, incluyendo amenazas cibernéticas y la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Durante su gira, Borrell también condenó el ensayo de un misil norcoreano y reforzó alianzas con Japón en el marco de un foro bilateral.

Josep Borrell visitó la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, visitó este domingo la zona desmilitarizada que sirve de frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, desde donde destacó la necesidad de “invertir más en la paz”.

“Mi visita de hoy a la zona desmilitarizada entre la República de Corea y la RDPC (República Democrática Popular de Corea, Corea del Norte) es otro recordatorio más de la necesidad de invertir más en la paz”, señaló el jefe de la diplomacia europea en su cuenta en la red social X.

Borrell destacó además el trabajo del Mando de Naciones Unidas y de la Comisión de Supervisión de Países Neutrales, las misiones internacionales desplegadas en la línea de armisticio, ya que ambos países continúan técnicamente en guerra desde 1953.

El jefe de la diplomacia de la UE se reunió en Seúl con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Tae Yul, con el que abordó posibles vías para incrementar la cooperación en seguridad y defensa. Borrell también tiene previsto un encuentro con el ministro de Defensa, Kim Yong Hyun.

“En los últimos años nos hemos acercado aún más y hemos logrado avances significativos en la asociación digital, verde y de salud”, remarcó en un mensaje previo publicado en X. “Estoy aquí para elevar la cooperación en seguridad y defensa entre Corea del Sur y la UE al siguiente nivel”, afirmó.

Medios surcoreanos han apuntado que las conversaciones tratarían también el reciente envío de tropas norcoreanas a Rusia para participar en el conflicto bélico en Ucrania y su respuesta.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul (REUTERS/Leah Millis)

Visita a Japón

Por su parte, Borrell condenó el ensayo norcoreano de un misil intercontinental este pasado jueves y declaró su intención de reforzar los lazos defensivos con Japón durante su visita al país para participar en el primer foro bilateral de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el reciente lanzamiento ilegal de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte”, hizo saber Borrell en un mensaje publicado en redes sociales tras su reunión con el ministro de Defensa de Japón, Gen Nakatani.

Durante su encuentro, ambos han reafirmado “la necesidad de fortalecer la cooperación entre la UE y Japón en materia de seguridad y defensa, incluida la seguridad marítima y las amenazas cibernéticas e híbridas, en medio de los crecientes desafíos de seguridad regionales y globales”.

El ministro de Defensa japonés, por su parte, indicó que el ensayo, así como la “creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia”, en referencia a los avisos de Corea del Sur y Estados Unidos sobre la posible intervención norcoreana en Ucrania, “representan desafíos importantes para la comunidad internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, derecha, y el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, posan para una foto en la casa de invitados del Ministerio de Exteriores en Tokio (Kyodo News vía AP)

En tanto, Kim Yo Jong, la hermana del dictador norcoreano, Kim Jong-un, censuró las críticas emitidas la víspera por Naciones Unidas condenando el último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte y ha calificado la actitud de la organización de “injusta y prejuiciosa”.

“Expreso mi fuerte insatisfacción y rechazo categóricamente la actitud injusta y prejuiciosa del secretario general de la ONU que cuestiona el ejercicio justo por parte de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de su derecho a la legítima defensa”, manifestó la política norcoreana en un comunicado.

Kim Yo Jong planteó la “pertinente” actuación de Corea del Norte como “una clara advertencia sobre la reciente influencia negativa en el entorno de seguridad” del país y ha defendido su “debido y justo” derecho a “defender (su) soberanía y (su) seguridad de posibles amenazas cada día mayores”.

Asimismo, reprochó al secretario general de la organización, António Guterres, su “silencio” ante la “agresiva” retórica de Estados Unidos y sus aliados respecto a Corea del Norte, así como su “empeño” en “cuestionar únicamente el derecho de la RPDC a la legítima defensa y obligarla a renunciar a él”.

En la misma línea, la hermana del líder norcoreano ha instado a Guterres a abandonar su papel de “observador pasivo” y a “comprender” que su postura sobre el “problema” en la península de Corea se ha convertido en “un factor que agrava aún más la situación regional e incita a los actos hostiles de EEUU y sus seguidores” contra Corea del Norte.

Kim Yo Jong, hermana del dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a una ceremonia de colocación de una corona de flores en el Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, Vietnam (REUTERS/Jorge Silva)

“El secretario general de la ONU no debe perder la imparcialidad en el cumplimiento de su importante deber, sino detener el vergonzoso acto de ofrecerse voluntariamente a actuar como portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos”, sentenció Kim Yo Jong, subrayando que “las sanciones, la presión y las amenazas” no solo no los han detenido, sino que los han hecho “más fuertes”.

Estas declaraciones llegan después de que el secretario general de la ONU condenara este jueves el último lanzamiento norcoreano de un misil balístico intercontinental y volviera a pedir contención a las partes ante una situación que calificó como “preocupante”.

(Con información de EP)