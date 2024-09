Caso Rosenberg: un documento desclasificado podría demostrar la inocencia de los acusados de espiar para la URSS

En esta fotografía de archivo de 1951, Ethel y Julius Rosenberg, en el centro, aparecen durante su juicio por espionaje en Nueva York (AP Photo, File)

Un destacado descifrador de códigos del gobierno de Estados Unidos, que descifró comunicaciones secretas soviéticas durante la Guerra Fría, concluyó que Ethel Rosenberg, ejecutada en 1953, estaba al tanto de las actividades de su esposo pero “no participó en el trabajo ella misma”, según un memorando recientemente desclasificado.

Sus hijos dicen que dicho documento prueba que su madre no era una espía y debería llevar a su exoneración en el sensacional caso de espionaje atómico de los años 50.

La evaluación, que no se había informado anteriormente, fue escrita días después del arresto de Rosenberg y fue mostrada a la agencia de noticias AP, aumentando las preguntas sobre el caso penal contra Rosenberg, quien junto con su esposo, Julius, fue ejecutada en 1953 después de ser condenados por conspirar para robar secretos sobre la bomba atómica para la Unión Soviética.

La evidencia desclasificada muestra que Ethel Rosenberg no trabajaba con su marido en espionaje atómico

La pareja mantuvo su inocencia hasta el final, y sus hijos, Robert y Michael Meeropol, han trabajado durante décadas para establecer que su madre fue falsamente implicada en el espionaje. Los hermanos consideran el memorando una prueba concluyente y están instando al presidente Joe Biden a emitir una proclama formal diciendo que fue condenada y ejecutada injustamente.

Los historiadores han considerado durante mucho tiempo a Julius Rosenberg como un espía soviético. Pero las preguntas sobre el papel de Ethel Rosenberg llevan años en debate, dividiendo a quienes apoyan a los Meeropol y dicen que ella no tuvo ningún papel en el espionaje, de algunos historiadores que sostienen que hay evidencia de que apoyó las actividades de su esposo.

El memorando manuscrito de Meredith Gardner, lingüista y descifrador de códigos de lo que más tarde se conocería como la Agencia de Seguridad Nacional, cita comunicaciones soviéticas descifradas concluyendo que Ethel Rosenberg sabía del trabajo de espionaje de Julius “pero que debido a enfermedad no participó en el trabajo ella misma”.

Ethel Rosenberg era secretaria, madre de dos hijos pequeños

Ethel fue llevada a juicio con su esposo meses después de que se escribiera el memorando a pesar de la evaluación de Gardner, que los Meeropol creen que habría estado disponible para los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia que investigaban y procesaban el caso.

“Esto pone la cuestión a ambos lados del Atlántico - en otras palabras, tanto el KGB como la NSA acabaron estando de acuerdo en que Ethel no era una espía”, dijo Robert Meeropol en una entrevista. “Y así tenemos una situación en la que una madre de dos hijos pequeños fue ejecutada como una espía maestra atómica cuando no lo era en absoluto”.

Los Meeropol obtuvieron recientemente el memorando del 22 de agosto de 1950 de la NSA a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información y lo proporcionaron a la AP.

“Este documento, yuxtaponiendo el trabajo de mi padre con ella no haciendo el trabajo, me parece concluyente”, dijo Michael Meeropol.

Los Rosenberg eran comunistas y fueron acusados de traicionar a Estados Unidos

Evaluaciones secretas

El documento fue escrito más de una semana después del arresto de Ethel Rosenberg — su esposo fue arrestado un mes antes — presumiblemente para resumir lo que se sabía sobre una red de espías soviéticos que operaban en Estados Unidos en el apogeo de la Guerra Fría y estaban asociados con el desarrollo de la bomba atómica.

Se refiere a Julius Rosenberg, que trabajaba como ingeniero civil, por sus nombres en clave soviéticos - primero “Antena” y luego “Liberal” - y lo caracteriza como un agente reclutador para la inteligencia soviética.

En un párrafo separado titulado “Sra. Julius Rosenberg”, Gardner describe un mensaje descifrado que decía que Ethel Rosenberg era una “miembro del partido” y una “esposa devota” que conocía el trabajo de su esposo pero no participaba en él.

Harvey Klehr, un historiador ahora retirado de la Universidad de Emory, dijo esta semana que, pese al memorando, su posición es que Ethel Rosenberg conspiró para cometer espionaje incluso si ella no espió por sí misma o tuvo acceso a información clasificada.

Los hijos de Ethel Rosenberg buscan exoneración tras nuevo hallazgo de la NSA

“Ethel puede que no haya sido una espía — es decir, puede que no haya pasado información clasificada — pero fue una participante activa en la red de espionaje de su esposo, no solo alguien que coincidía con su marido en política”, escribió Klehr en un artículo de 2021 para la revista Mosaic.

Otro historiador, Mark Kramer de la Universidad de Harvard, dijo esta semana que la interpretación de la comunicación rusa era debatible y que en cualquier caso otros documentos contienen “pruebas condenatorias” de la participación de Ethel Rosenberg en el espionaje y sus tareas, incluso “si no estaba participando directamente de la misma manera que lo hacía Julius Rosenberg”.

Los Meeropol insisten en que la evidencia es clara en que los soviéticos nunca consideraron a su madre como un activo y que ella no participó ni en el reclutamiento de espías ni en la asistencia con el espionaje de su esposo.

El relato de un hermano

En junio de 1953, Ethel y Julius Rosenberg abandonaron la cárcel en la que habían estado y fueron trasladados a Sing Sing porque contaba con silla eléctrica, el método con el que los dos serían ejecutados

El memorando es la última información que los partidarios de Ethel Rosenberg dicen que pone en duda su condena criminal y la percepción pública sobre ella. Por ejemplo, cables soviéticos anteriormente descifrados mostraron que, a diferencia de su esposo, a ella no se le dio un nombre en clave, y un memorando separado de Gardner declaró que Ethel Rosenberg no “trabajaba”.

En una entrevista televisiva de 2001, el hermano de Ethel Rosenberg, David Greenglass, reconoció que había mentido en el estrado sobre su hermana para asegurar indulgencia para sí mismo y mantener a su esposa fuera de prisión para que pudiera cuidar de sus dos hijos. Un simpatizante comunista, fue acusado como co-conspirador y cumplió 10 años en prisión.

En 2015, el testimonio secreto ante el gran jurado de Greenglass fue desclasificado y contradecía las declaraciones perjudiciales que hizo durante el juicio de los Rosenberg que ayudaron a asegurar sus condenas.

Greenglass afirmó en el juicio que había entregado a los Rosenberg datos de investigación que obtuvo mientras trabajaba como maquinista del Ejército en la sede del Proyecto Manhattan en Los Alamos, Nuevo México, donde se produjeron las primeras armas atómicas.

El abogado defensor Emanuel Bloch, vestido con un traje oscuro, consuela a Sophie Rosenberg mientras observa los ataúdes de su hijo y su nuera, los espías ejecutados Julius y Ethel Rosenberg, durante el funeral en el cementerio Wellwood en Pine Lawn, Long Island, Nueva York (AP Photo)

También dijo que recordaba haber visto a su hermana usar una máquina de escribir portátil en el apartamento de los Rosenberg para escribir notas manuscritas para entregar a los soviéticos.

Pero en su testimonio ante el gran jurado, que un juez desclasificó después de la muerte de Greenglass en 2014 en respuesta a una solicitud de historiadores y archivistas, nunca implicó a su hermana.

Greenglass le dijo al gran jurado que Julius Rosenberg estaba empeñado en que continuara con su servicio militar para que Greenglass pudiera “seguir dándole información.” Pero cuando se le preguntó si su hermana era igualmente insistente, respondió: “Dije antes, y lo digo de nuevo, honestamente, esto es un hecho: nunca hablé con mi hermana sobre esto en absoluto”.

Los hijos sienten alivio

Los Meeropol creen que el memorando recién publicado casi con certeza habría alcanzado los niveles más altos del FBI dado que Gardner, su autor, trabajó estrechamente con un agente del FBI conocido por transmitir información descubierta por el analista de la NSA.

Los hijos de Ethel Rosenberg, Robert y Michael Meeropo

Dicen que la información puede haber influido en la recomendación del entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, de que Ethel Rosenberg no recibiera la pena de muerte, aunque finalmente lo hizo.

Robert Meeropol, de 77 años, dijo que la publicación del memorando es la culminación de décadas de trabajo para limpiar el nombre de su madre. Cuando eran niños, los hermanos visitaron la Casa Blanca en 1953 en un intento fallido de persuadir al presidente Dwight Eisenhower de evitar las ejecuciones de sus padres. Luego fueron adoptados.

En 2016, citaron el testimonio recientemente desclasificado del gran jurado para tratar de persuadir al presidente Barack Obama de exonerar a su madre.

“Estoy increíblemente aliviado de tener esto mientras aún estoy vivo, porque durante mucho tiempo no pensé que sobreviviría para verlo,” dijo.

Michael Meeropol dijo que recordaba a su hermano decir en 1973 que en unos pocos años “destaparían la verdad sobre el caso.”

“Bueno, 1973 a 2024 es un poco más de unos pocos años, pero ha pasado. La publicación de este memorando, gracias a Dios, destapa la verdad en lo que respecta a nuestra madre”, dijo Michael Meeropol.

(Con información de AP)