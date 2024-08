Un barco británico fue atacado con un lanzacohetes antitanques en el golfo de Adén

Un hutí posando con un lanzacohetes RPG durante una protesta cerca de Saná, Yemen, en enero de 2024 (REUTERS/Khaled Abdullah)

Un ataque presuntamente lanzado por los rebeldes hutíes de Yemén impactó este jueves en un barco británico en el estratégico estrecho Bab el-Mandeb que une el golfo de Adén con el mar Rojo, según informaron autoridades del Reino Unido.

Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado el ataque, aunque éste se produce después de una campaña de varios meses en que los rebeldes han atacado embarcaciones en el corredor del mar Rojo debido a la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza. Tras una reciente pausa de dos semanas, reanudaron sus ataques tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, el principal benefactor de los hutíes, en medio de renovadas preocupaciones de que la guerra se convierta en un conflicto regional.

La Marina británica informó este jueves de un ataque contra un barco que reportó haber recibido disparos de lanzacohetes antitanques portátiles tipo RPG, aunque no reportó daños.

La unidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo que el capitán informó de un “ataque de un RPG” procedente de “dos pequeñas embarcaciones, de color blancas y negras, cada una con cuatro personas a bordo”, que navegaban próximas al barco, a 45 millas náuticas al sur de la ciudad yemení de Al Mokha.

“Las personas a bordo de las pequeñas embarcaciones llevaban chubasqueros blancos y amarillos”, dijo la Marina en el comunicado, en el que detalló que tanto el barco afectado como su tripulación están a salvo y se dirigen hacia su próximo puerto de escala, mientras las autoridades están investigando el suceso.

En ocasiones, los hutíes tardan horas o incluso días en reivindicar sus ataques, y asumen la responsabilidad de otros que, aparentemente, no han sucedido. El miércoles, comunicaron el lanzamiento de varios misiles balísticos y aviones no tripulados contra tres buques que navegaban en el mar Rojo, dos de ellos destructores estadounidenses, aunque no detallaron los posibles daños ocasionados a las naves.

El carguero británico Rubymar fue atacado por rebeldes hutíes el 18 de febrero de 2024 cerca de la costa de Yemen (Foto: EuropaPress)

Los hutíes han atacado más de 70 embarcaciones con misiles y drones en una campaña en que han muerto cuatro marinos. Han secuestrado un barco y hundido dos desde entonces. Otros misiles y drones han sido interceptados por la coalición encabezada por Estados Unidos en el mar Rojo, o cayeron al mar antes de alcanzar sus objetivos. Esta violencia ha obligado a las grandes navieras a desviar su ruta de la importante vía marítima comercial.

Los rebeldes sostienen que sus ataques están dirigidos a embarcaciones vinculadas a Israel, Estados Unidos o el Reino Unido como parte de la campaña que, según ellos, tiene como objetivo obligar a dar fin a la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados tienen una relación escasa o nula con la guerra, incluidos algunos dirigidos a Irán.

(Con información de AP y EFE)